        Hayatını kaybeden Kübalılar için tören düzenlendi | Dış Haberler

        Hayatını kaybeden Kübalılar için tören düzenlendi

        3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya saldırısı esnasında hayatını kaybeden 32 Küba vatandaşı için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 20:08 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:10
        Venezuela'da hayatını kaybeden Kübalılar için tören
        Küba'da, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya saldırısı esnasında yaşamını yitiren 32 Küba vatandaşı için halkın katılımıyla anma töreni düzenlendi.

        Küba devlet televizyonu Canal Caribe'nin canlı yayınladığı törende, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ABD operasyonunda hayatını kaybettiği belirtilen 32 Küba vatandaşı için saygı duruşunda bulunuldu.

        Yayında, bu kişilerin, uluslararası dayanışma geleneğini temsil ettiği ifade edildi.

        Ne olmuştu?

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

        Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

        ABD Başkanı Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

        Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

        *Haberin fotoğrafı, Küba Ulusal Meclisi sosyal medya hesabından servis edilmiştir

