Dünya genelinde en iyi evlenme teklifini yapabileceğiniz yerler
Birçok insan için evlenme teklifi, en az düğünün kendisi kadar önemlidir. Bazıları bunu sade bir şekilde gerçekleştirirken, bazıları ise sonsuz aşklarını ilan etmek için mükemmel bir yer arar. İşte o yerlerden popüler olan 12 tanesi...
Aşkı kutlamak için sevgilinizi ikinizin de kalbini fethedecek ve size unutulmaz anılar bırakacak büyüleyici bir yere götürmekten daha iyi bir yol yoktur. Aşkınızı ebedileştirmeye hazır mısınız? İşte evlilik teklifi için 12 güzel yer...
1. İSTANBUL (TÜRKİYE)
Dünyanın incisi konumundaki tarihi, coğrafyası ve kültürel yapısı ile eşsiz bir güzelliğe sahip olan İstanbul'da, Kız Kulesi, Galata Kulesi, boğaz köprüleri, Ayasofya ve Sultanahmet gibi benzersiz güzelliklerin arasından herhangi birini seçerek unutulmaz bir evlilik teklifinde bulunabilirsiniz.
2. KAPADOKYA (NEVŞEHİR/TÜRKİYE)
Kapadokya, Keşişler Vadisi, Göreme ve civarında kümelenmiş uzun, koni şeklindeki kaya oluşumlarıyla bilinen kendine özgü "peri bacaları" ile tanınır. Tarih ile iç içe olduğumuz bu yerde evlilik teklifinde bulunmak, hayatınız boyunca unutulmayacak bir anı olarak kalacaktır.
3. YEDİGÖLLER (BOLU/TÜRKİYE)
Doğa güzellikleri, havası ve coğrafi özellikleri ile ülkemizin gözde yerlerinden biri olan Yedigöller, evlenmeyi düşünen çiftler için de çok güzel bir yerdir. Evlilik teklifi düşünenler içinse harika bir seçenektir.
4. VENEDİK (İTALYA)
İtalya'nın gözde turistik şehirlerinden biri olan Venedik, aşıklar şehri olarak da bilinir. Gotik saraylarla kaplı kanallarda kayıkla yapılan gezi ise çiftlere eşi benzeri olmayan bir deneyim sunuyor. Burada yapılacak bir evlilik teklifi ise tam da istediğiniz gibi unutulamayacak bir anı olabilir.
5. DİSNEY DÜNYASI (ABD)
Disney'in parkları, evlenme teklifi yapmak için dünyanın en popüler yerlerinden biridir.
6. SANTORİNİ (YUNANİSTAN)
Yunanistan'da Santorini'den daha romantik çok az ada vardır. Muhteşem uçurum kasabalarını ve klasik Yunan beyaz ve mavi kubbeli kiliselerini seveceksiniz; ancak gün batımları gerçekten efsanevidir. Soruyu sormadan önce gün batımını bekleyin. Turuncu ve pembe tonlar şehrin beyaz duvarlarından yansırken, turkuaz Ege Denizi alacakaranlıkta parıldarken büyülü bir arka plana sahip olacaksınız.
7. LOUISE GÖLÜ (KANADA)
Louise Gölü, açık hava tutkunu çiftler veya evlenme teklifi için güzel bir doğal zemin arayan herkes için popüler bir evlenme teklifi yeridir.
8. SİDNEY OPERA BİNASI (AVUSTRALYA)
Sidney Opera Binası, evlenme teklifi yapmak için pek çok muhteşem fırsat sunuyor. Opera binasının ikonik gölgeleri altında diz çökebilir veya güzel körfez manzaralı ışıltılı limanda bir tekneye binebilirsiniz. Eğer kendinizi cesur hissediyorsanız, heyecan verici bir evlenme teklifi için Sidney Liman Köprüsü'ne bile tırmanabilirsiniz.
9. KULE KÖPRÜSÜ (İNGİLTERE)
Tower Bridge, Londra'nın simge yapılarından biridir ve şehirde evlenme teklif etmek için en iyi yerlerden biridir. Köprü, Londra'nın muhteşem manzarasına sahiptir ve gün batımında köprüyü aydınlatan renkli ışıklarla ekstra romantiktir.
10. PRAG (ÇEK CUMHURİYETİ)
"Yüz Kuleli Şehir" olarak da bilinen Prag, renkli yapısı ve gotik kiliseleriyle sizlere eşsiz bir manzara sunar. Evlilik teklifi etmeniz için harika bir şehirdir.
11. TREVİ ÇEŞMESİ (İTALYA)
Aşkınızı ilan etmek için ebedi şehir Roma'dan daha iyi bir yer yoktur. Antik Kolezyum veya İspanyol Merdivenleri gibi evlenme teklif etmek için romantik yerlerle doludur. En popüler teklif noktalarından biri, soruyu sormadan önce şans için yazı tura atmanız gereken Trevi Çeşmesi'dir.