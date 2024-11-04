BARIŞ TELLİ KİMDİR?

1989 yılında Kırıkkale’de doğan Barış, 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Pozitif karakteri ve ailesinin büyük destekleriyle bu durum ona bir engel oluşturmadı ve hayalini kurduğu spor kariyerine ilk olarak Nevzat Kankuş 'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu’nun cimnastik takımında başladı.

2005 yılında henüz lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı. 2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrenciyken hocası Hacı Ahmet Pekel'in yönlendirmesiyle Paralimpik oyunlara hazırlanmaya başladı.

2009 yılında tanıştığı spor adamı Hadi Neşet Türkmen'in desteğiyle 2012 yılında özel koşu protezine kavuştu. Daha bir yıl geçmeden 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve ülkesini milli atlet olarak temsil etmeye başladı.

2014 yılında, sanatçı Hülya Avşar'ın desteğiyle aldığı yeni proteziyle Avrupa Paralimpik Oyunları'na katıldı. Yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı ve Türkiye rekoru kırdı.

Aynı yıl, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncülüğünü kazanan Barış, 2015 yılına gelindiğinde Türkiye’nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu.

2015 yılında 32 golle, 2009 ve 2013’ün ardından bir kez daha Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.

2016’da, tekerlekli sandalye tenisi’ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu oldu.

2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile 50.000 taraftarın önünde Avrupa şampiyonluğunu kazanma gururunu yaşadı. Aynı maçın ardından verdiği klasikleşmiş pozu ile yılın fotoğrafı ödülünü kazandı.

2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye’nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçildi. 2023 yılında ise MasterCard'ın global marka elçisi oldu.

Yine 2023 yılında Survivor TV programına katılan ilk bedensel engelli yarışmacı olan Barış'ın hayat hikayesinden uyarlanan sinema filmi "Hayatla Barış" aynı yıl vizyona girdi.

2024 Haziran ayında, Fransa’da düzenlenen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası’nda, Türkiye milli ampute futbol takımı ile bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu yaşadı.