Haydar Ali Yıldız kimdir? sorusu kulisler AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaların ardından gündeme geldi. Daha önce AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevi yapan Haydar Ali Yıldız'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

Haydar Ali Yıldız, 2 Şubat 1971 tarihinde Rize Güneysu'da dünyaya geldi. Baba adı Rızvan, anne adı Havva'dır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.



AK Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK PARTİ İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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