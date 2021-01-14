Haydari Nasıl Yapılır?
Haydari bir meze çeşididir. Genellikle et yemeklerinin yanında sunulan haydari Türk yemek kültürünün çok bilinen mezeleri arasında en çok sevilenlerinden birisidir. Yapımı da oldukça pratiktir.
Haydari Tarifi Malzemeleri:
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- Yarım demet dereotu
- 2-3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, nane, pul biber
Haydari Tarifi Hazırlanması:
- Öncelikle sarımsaklar soyulur ve havanda ezilir.
- Bir kabın içerisinde süzme yoğurt az suyla inceltilir.
- Kıyılmış dereotu tuz, sarımsak, zeytinyağı, nane ve pul biber eklenerek hepsi karıştırılır.
- Haydari servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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