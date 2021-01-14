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Haydari tarifi: Haydari malzemeleri, nasıl yapılır?

Kalabalık misafir sofralarında ana yemekler kadar önemli olan bir diğer şey de şüphesiz lezzetli mezeler. Türk mutfağında çok büyük bir yelpazeye karşılık gelen mezeleri yapması da yemesi kadar kolay ve keyifli. Çilingir sofralarının aranan lezzetlerinden biri olan Haydari mezeler arasında en popüler olanı. Kolay yapılması sebebiyle her sofrada ilk istenilen meze olan haydariyi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte sizin için bir Haydari tarifi: Haydari malzemeleri, nasıl yapılır?

Haydari tarifi: Haydari malzemeleri, nasıl yapılır?

Haydari Nasıl Yapılır?

Haydari bir meze çeşididir. Genellikle et yemeklerinin yanında sunulan haydari Türk yemek kültürünün çok bilinen mezeleri arasında en çok sevilenlerinden birisidir. Yapımı da oldukça pratiktir.

Haydari Tarifi Malzemeleri:

  • 1,5 su bardağı süzme yoğurt
  • Yarım demet dereotu
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, nane, pul biber

Haydari Tarifi Hazırlanması:

  • Öncelikle sarımsaklar soyulur ve havanda ezilir.
  • Bir kabın içerisinde süzme yoğurt az suyla inceltilir.
  • Kıyılmış dereotu tuz, sarımsak, zeytinyağı, nane ve pul biber eklenerek hepsi karıştırılır.
  • Haydari servise hazırdır.
  • Afiyet olsun!

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