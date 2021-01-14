Haydari Nasıl Yapılır?

Haydari bir meze çeşididir. Genellikle et yemeklerinin yanında sunulan haydari Türk yemek kültürünün çok bilinen mezeleri arasında en çok sevilenlerinden birisidir. Yapımı da oldukça pratiktir.

Haydari Tarifi Malzemeleri:

1,5 su bardağı süzme yoğurt

Yarım demet dereotu

2-3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, nane, pul biber

Haydari Tarifi Hazırlanması:

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