        Haydari Tarifi: Klasik Haydari Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Haydari Tarifi: Klasik Haydari Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Meze denildiğinde akla gelen ilk lezzetlerden biri hiç şüphesiz haydaridir. Özellikle sofralarda ana yemeklerden önce iştah açıcı olarak sunulan bu klasik meze, yoğurt ve peynirin uyumuyla damaklarda iz bırakır. Gerek ev davetlerinde gerekse akşam yemeklerinde sıkça tercih edilen haydari, yapımı kolay olmasına rağmen doğru oranlar kullanılmadığında istenilen lezzeti vermeyebilir. Bu nedenle haydari tarifi, haydari malzemeleri, haydar nasıl yapılır, orijinal haydar tarifi, haydar yapımı, kolay haydari tarifi ve haydar yapılışı gibi konular sıkça araştırılır.

        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:06
        Haydari Tarifi
        Klasik haydari, süzme yoğurt bazlı bir mezedir ve sarımsak, dereotu, zeytinyağı gibi tamamlayıcılarla hazırlanır. Kıvamı yoğun, tadı ise hafif tuzlu ve ferahlatıcıdır. Bu yazıda, evde pratik şekilde hazırlayabileceğiniz, ölçüleri tam ayarlanmış bir orijinal haydar tarifi tüm detaylarıyla ele aldık…

        Haydari Malzemeleri

        Lezzetli bir haydar yapımı için öncelikle kullanılacak malzemelerin taze ve kaliteli olması gerekir. Özellikle yoğurdun kıvamı ve peynirin tuzluluk oranı, haydarinin tadını doğrudan etkiler. İşte klasik bir haydari tarifi için gerekli olan haydari malzemeleri

        • - 2 su bardağı süzme yoğurt
        • - 100 gram beyaz peynir (veya lor peyniri)
        • - 2 diş sarımsak
        • - 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • - 1 yemek kaşığı tereyağı
        • - 1 tatlı kaşığı kuru nane
        • - Yarım demet dereotu (ince kıyılmış)
        • - Tuz (peynirin tuzluluğuna göre ayarlanır)

        Bu malzemelerle hazırlanan kolay haydari tarifi, hem kıvam hem de aroma açısından klasik meyhane lezzetlerine oldukça yakındır.

        Haydari Tarifi

        Haydari tarifi, birkaç temel aşamadan oluşur ve bu aşamaların sırası lezzet açısından oldukça önemlidir. İşte adım adım haydar yapılışı

        • Süzme yoğurdu derin bir kaba alın ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
        • Beyaz peyniri çatalla iyice ezin veya rendeleyin.
        • Ezilmiş peyniri yoğurdun içine ekleyin ve karıştırın.
        • Sarımsakları çok ince olacak şekilde ezin ve karışıma ilave edin.
        • İnce kıyılmış dereotunu ekleyerek tekrar karıştırın.
        • Tavada tereyağını eritin, kuru naneyi ekleyip kısa süre kızdırın.
        • Hazırlanan naneli yağı haydarinin üzerine gezdirin.
        • Son olarak zeytinyağı ekleyerek karışımı hafifçe toparlayın.

        Bu adımlar, haydari nasıl yapılır sorusuna en net ve pratik cevabı verir. Karışım hazırlandıktan sonra buzdolabında kısa süre dinlendirilmesi, lezzetlerin daha iyi bütünleşmesini sağlar.

        Haydari Nasıl Yapılır?

        Pek çok kişi haydar nasıl yapılır sorusunun cevabını, özellikle kıvam tutturma konusunda merak eder. Haydarinin en önemli özelliği, akışkan değil sürülebilir yoğun bir yapıya sahip olmasıdır. Bu nedenle normal yoğurt yerine süzme yoğurt tercih edilmelidir. İyi bir orijinal haydari tarifi için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları şöyle…

        • - Yoğurt mutlaka süzme olmalıdır.
        • - Peynir çok tuzluysa önceden suda bekletilebilir.
        • - Sarımsak miktarı damak zevkine göre ayarlanmalıdır.
        • - Dereotu taze olmalı ve ince kıyılmalıdır.
        • - Nane mutlaka yağda hafifçe yakılmalıdır.

        Bu detaylar, haydari yapımı sırasında lezzetin dengeli olmasını sağlar. Orijinal haydari tarifi, genellikle düz bir tabakta, üzeri hafifçe şekillendirilerek servis edilir. Ortası kaşıkla açılır ve içine zeytinyağı gezdirilir. Üzerine dereotu ya da pul biber serpilerek sunum tamamlanır. Haydari, özellikle et ve balık sofralarının vazgeçilmez mezelerinden biridir. Aynı zamanda sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı özelliğiyle de öne çıkar. Yoğurt bazlı olması nedeniyle hafif bir meze olarak tercih edilir.

        Kolay Haydari Tarifi

        Zamanı kısıtlı olanlar için kolay haydari tarifi, malzemeleri azaltılarak da hazırlanabilir. Dereotu yerine kuru nane kullanılabilir ya da tereyağı eklenmeden sade bir versiyon tercih edilebilir. Ancak klasik lezzeti yakalamak isteyenler için temel tariften sapmamak önerilir. Haydari yapılışı, pratik olduğu kadar kişisel dokunuşlara da açıktır. Kimi tariflerde ceviz eklenirken, kimi tariflerde yoğurt daha yoğun tutulur. Bu çeşitlilik, haydarinin mutfaklardaki yerini daha da özel kılar.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
