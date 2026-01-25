Klasik haydari, süzme yoğurt bazlı bir mezedir ve sarımsak, dereotu, zeytinyağı gibi tamamlayıcılarla hazırlanır. Kıvamı yoğun, tadı ise hafif tuzlu ve ferahlatıcıdır. Bu yazıda, evde pratik şekilde hazırlayabileceğiniz, ölçüleri tam ayarlanmış bir orijinal haydar tarifi tüm detaylarıyla ele aldık…

Haydari Malzemeleri

Lezzetli bir haydar yapımı için öncelikle kullanılacak malzemelerin taze ve kaliteli olması gerekir. Özellikle yoğurdun kıvamı ve peynirin tuzluluk oranı, haydarinin tadını doğrudan etkiler. İşte klasik bir haydari tarifi için gerekli olan haydari malzemeleri…

- 2 su bardağı süzme yoğurt

- 100 gram beyaz peynir (veya lor peyniri)

- 2 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

- Yarım demet dereotu (ince kıyılmış)

- Tuz (peynirin tuzluluğuna göre ayarlanır)

Bu malzemelerle hazırlanan kolay haydari tarifi, hem kıvam hem de aroma açısından klasik meyhane lezzetlerine oldukça yakındır.

Haydari Tarifi

Haydari tarifi, birkaç temel aşamadan oluşur ve bu aşamaların sırası lezzet açısından oldukça önemlidir. İşte adım adım haydar yapılışı…

Süzme yoğurdu derin bir kaba alın ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Beyaz peyniri çatalla iyice ezin veya rendeleyin.

Ezilmiş peyniri yoğurdun içine ekleyin ve karıştırın.

Sarımsakları çok ince olacak şekilde ezin ve karışıma ilave edin.

İnce kıyılmış dereotunu ekleyerek tekrar karıştırın.

Tavada tereyağını eritin, kuru naneyi ekleyip kısa süre kızdırın.

Hazırlanan naneli yağı haydarinin üzerine gezdirin.

Son olarak zeytinyağı ekleyerek karışımı hafifçe toparlayın.

Bu adımlar, haydari nasıl yapılır sorusuna en net ve pratik cevabı verir. Karışım hazırlandıktan sonra buzdolabında kısa süre dinlendirilmesi, lezzetlerin daha iyi bütünleşmesini sağlar.