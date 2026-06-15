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        Haberler Kültür-Sanat Haydarpaşa'da iskeleler kalktı, tarihi cephe gün yüzüne çıktı

        Haydarpaşa'da iskeleler kalktı, tarihi cephe gün yüzüne çıktı

        İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Marmara Denizi'ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmaları sona ererken iş iskeleleri kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Haydarpaşa'da iskeleler kalktı, tarihi cephe gün yüzüne çıktı

        İstanbul'un tarihsel ve kültürel hafızasında özel bir yere sahip Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli ilerleme sağlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan üç cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı.

        Tamamlanan çalışmaların ardından cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi.

        İstanbul'un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi gar, yıllar sonra yeniden kentin silüetindeki güçlü görünümüne kavuştu.

        İSTANBUL'A YENİ BİR KÜLTÜR VE SANAT ALANI KAZANDIRACAĞIZ

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı değerlendirmede, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon sürecinde önemli bir aşamanın tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Haydarpaşa Garı’nda yürüttüğümüz kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Marmara Denizi’ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdık. İstanbul’un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor; tamamlandığında İstanbul’a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

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        TARİHİN EN KAPSAMLI RESTORASYONLARINDAN BİRİ

        Döneminin seçkin mimari eserleri arasında yer alan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmalarının yanı sıra güçlendirme, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

        Tarihi yapının tamamını kapsayan çalışmalarla gar binasının özgün karakterinin korunarak geleceğe taşınması hedefleniyor.

        Alanında uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar, tarihi yapının tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde titizlikle devam ediyor.

        YENİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK

        Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor.

        Restorasyon çalışmaları sırasında Haydarpaşa Garı'nın bazı balkon korkulukları ve bağlantılı mimari elemanlarında detaylı incelemeler yapıldı. Uzun yıllar boyunca denizden gelen tuz, nem ve hava koşullarına maruz kalan bu bölümlerde yıpranma, çatlaklar ve malzeme kayıpları tespit edildi.

        Bu nedenle söz konusu korkuluklar, daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde onarılabilmeleri için yerlerinden sökülerek atölye ortamına taşındı. Burada temizlik, bakım, konservasyon ve gerekli onarım çalışmaları sürdürülüyor.

        Çalışmalar tamamlandığında korkuluklar özgün formu ve tarihi özellikleri korunarak yeniden yerlerine monte edilecek. Eksik veya zarar görmüş bölümler ise yapının özgün malzemesi ve mimari karakteriyle uyumlu şekilde tamamlanacak.

        Tüm uygulamalar, Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda ve uzman ekiplerin gözetiminde yürütülüyor. Amaç, Haydarpaşa Garı'nın tarihi dokusunu koruyarak gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarılması.

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