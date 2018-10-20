Erzurum'un Aziziye ilçesinde geçen hafta cumartesi günü kadına yönelik akıl almaz bir şiddet daha yaşandığı ortaya çıktı. Olay, Dadaşkent semtindeki bir markette saat 16.50'de meydana geldi. Daha önce aynı markette çalışan Murat Yıldırım, eski mesai arkadaşı C.T.'ye arkadaşlık teklifinde bulundu. C.T., Yıldırım'ın teklifine "Hayır" yanıtı verdi.

GENÇ KIZI ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre genç kızın yanıtına öfkelenen Murat Yıldırım, hızla markete girerek, sebze reyonunda çalışan C.T.'nin üzerine yürüdü. Yıldırım, daha sonra çıkardığı bıçağı, müşterilerin ve diğer çalışanların gözü önünde genç kıza art arda sapladı. C.T.'yi 3 yerinden bıçaklayan Yıldırım, personel tarafından etkisiz hale getirildi.

BİR BIÇAK, SOL GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan muayenesinde bıçağın sol göğsünden ve sırtından olmak üzere 3 ayrı yerden isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan Murat Yıldırım, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. C.T. ise tedavisinden sonra taburcu edildi.

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