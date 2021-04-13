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Hayırsever iş insanı Ömer Kurşun'un vefatı eğitim camiası ve Balıkesir'i yasa boğdu

Balıkesir’de eğitime yaptığı hayırlarla tanınan iş insanı Ömer Kurşun yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Kurşun’un vefatı başta eğitim camiası olmak üzere Balıkesir’i derinden üzdü. Kurşun eğitime yaptığı katkılarla Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibiydi...

Hayırsever iş insanı Ömer Kurşun'un vefatı eğitim camiası ve Balıkesir'i yasa boğdu
HABERTURK.COM

Balıkesir’de eğitime yaptığı hayırlarla tanınan iş insanı Ömer Selahattin Kurşun 87 yaşında yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Kurşun’un vefatı başta eğitim camiası olmak üzere Balıkesir’i derinden üzdü. Eğitime yaptığı yatırım ve yardımlarla tanınan ünlü iş insanı Hacı Ömer Kurşun'un vefatı eğitim camiası başta olmak üzere Balıkesir'i derin yasa boğdu.

DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI SAHİBİYDİ

Balıkesir'e Sevinç Kurşun Ortaokulu, Naciye Kabakçı Anaokulu, Ömer Kurşun Anaokulu, Nazende Kurşun Anaokulu'nu kazandıran, ayrıca birçok okula maddi ve manevi yardımlarda katkıda bulunarak destek veren iş insanı Ömer Kurşun'a bu hizmetlerinden ötürü TBMM tarafından 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası' verilmişti. Aynı zamanda Balıkesir Kent Konseyi Onur Beratı sahibi olan Kurşun'un ismi eğitimle özdeşleşmişti.

HERKESİN SAYGI DUYDUĞU ÖRNEK ŞAHSİYET

Balıkesir'ide dört okul yaptırıp devlete bağışlayan merhum Ömer Kurşun, eğitim alanındaki yardımlarından başka sosyal sorumluluk projelerine de büyük katkılar sunmuştu. Yıllar önce Ovaköy'deki Belediye Hayvan Barınağı'nda kalan sakatlanmış köpekler için torunu Mert Kurşun adına özel gezinti alanı yaptıran Ömer Kurşun, konuyla ilgili açıklamasında, "Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği'nden gelen talep üzerine burada kalan sakat köpekler için gezinti alanı yaptırdık. Hayır işlerine alışması için oğlum Murat Kurşun'un oğlu, torunum Mert'in adını koyduk" diye konuşmuştu. Kurşun'un vefatı Balıkesirlileri derinden üzdü.

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