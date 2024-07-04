Hayko Cepkin konser saatini milli maç için değiştirdi: 5 bin kişi maçı seyrederiz

"HİZMET KAPINIZA KADAR GELDİ"

Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı; "Hizmet, kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimizle aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5 bin kişi maçı izleriz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15'te konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler."