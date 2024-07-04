Hayko Cepkin konser saatini milli maç için değiştirdi: 5 bin kişi maçı seyrederiz
Hayko Cepkin, 6 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek olan ve Türkiye - Hollanda çeyrek final maçı ile aynı zamana denk gelen konser saatini değiştirdi; "Maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5 bin kişi maçı izleriz"
EURO 2024'te adını son 8 takım arasına yazdıran A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti.
Maç, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Büyük güne günler kala bir sosyal medya kullanıcısının kendisini etiketlediği; "İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar" paylaşımına Hayko Cepkin'den yanıt geldi.
KONSER SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ
Hayko Cepkin, cumartesi günü Ataköy Marina'da sahne alacağı konserin başlangıç saatini değiştirdiğini duyurdu.
Hayko Cepkin, normalde saat 22.00'de başlaması planlanan konserinin, EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda ile karşılaşacağı maçla çakışmaması adına saat 20.15'te başlayacağını duyurdu.
"HİZMET KAPINIZA KADAR GELDİ"
Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı; "Hizmet, kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimizle aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5 bin kişi maçı izleriz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15'te konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler."