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HaberlerMagazinHayrettin'in 'Amerika'da aç kalmak' videosundaki Mehmet'in kim olduğu ortaya çıktı - Magazin haberi

Hayrettin'in 'Amerika'da aç kalmak' videosundaki Mehmet'in kim olduğu ortaya çıktı

Oyunculuk ve komedyenliğin yanı sıra sosyal medyada da içerikler üreten Hayrettin Karaoğuz'un son Youtube videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Mehmet Dorukcan Ekşioğlu

AYTEKİN TEKER
ateker@haberturk.com

Hayrettin Karaoğuz, 'Amerika'da aç kalmak' başlıklı videosunda,  Los Angeles’da yaşayan kişilerden yemek istiyor. Ancak Hayrettin'e kimse yemek vermiyor.

Hayrettin daha sonra ise, bir homeless'a (evsize) başkası aracılığıyla pizza yolluyor.

Sokakta yaşayan o kişiden pizza istiyor ve o da Karaoğuz'a pizzasından bir dilim veriyor.

Bir sosyal deney yapan Karaoğuz'u asıl şaşırtan olay ise, karşısındaki kişinin Türk olmasıydı.

Adının Mehmet olduğunu söyleyen kişinin bu davranışı ve açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

 

İBRAHİM KALIN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın da videoyu sosyal medya hesabından, "Homeless adamın kocaman bir gönül evi var..." notuyla paylaştı.

EKŞİOĞLU VE BÜYÜKHANLI AİLESİNİN ÇOCUKLARI

Videodaki kişinin, iş dünyasında önemli yere sahip olan Ekşioğlu ile Büyükhanlı ailelerinin çocukları, Mehmet Dorukcan Ekşioğlu olduğu ortaya çıktı.

Hayrettin'in ekibinde yer Tolga Doğruer, "Mehmet, Ekşioğlu ve Büyükhanlı ailelerinin çocuğu olduğunu bize söyledi. Psikolojik sorunları var. Ona yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Mehmet'in arkadaşları, "Liseyi okumak için Amerika'ya gitti. Arada bir Türkiye'ye gelir. Bazı psikolojik sorunları var" ifadelerini kullandı.

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