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Hayvanı sokağa atana 500 TL para cezası geliyor!

AK Parti'nin hayvan haklarıyla ilgili düzenlemesi son aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlığı süren düzenleme şu maddeleri öngürüyor: Bütün hayvanlar çipli, yani kimlikli olacak. Çipte sahibinin adı, hayvanın yaşı, varsa sağlık kontrolleri yer alacak. Hayvanlara işkence yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hayvanını sokağa bırakana da 500 TL para cezası uygulanacak. Hayvan barınakları standart hale gelecek

19.11.2018 - 08:30 | Güncelleme: Genel

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine hayvan haklarında yapılacak yeni düzenlemelerde son aşamaya gelindi. AK Parti hem hayvanlara yapılan eziyete son vermek hem de insanların önce hayvanı sahiplenip sıkılınca da sokağa atılmasına engel olacak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirecek. Buna göre hayvana eziyet edene 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

TÜM HAYVANLARA ÇİP

Sabah gazetesinden Eda Işık'ın haberine göre yeni dönemde bütün hayvanlar çipli yani kimlikli olacak. Hayvanın kaç yaşında olduğu, sağlık kontrolünden geçirilip geçirilmediği, sahipli ise sahibinin kim olduğu bilgileri bu çipte yer alacak. Bu çipler hayvanın deri altına takılacak. AK Parti'nin getireceği düzenlemeyle hayvanlara işkence yapanlar da cezasız kalmayacak. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikle bu suçu işleyenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

HAYVANI SOKAĞA ATANA 500 TL PARA CEZASI

Barınaklardan veya pet-shoplardan alınan ancak sokağa bırakılan hayvanlar için de ceza uygulanacak. Hayvanını sokağa atanlara 500 TL idari para cezası verilmesi değerlendiriliyor. Hayvan barınaklarına da standart getirilecek. Hayvanların iyi koşullarda bakımının yapılması için belediyelere sorumluluk yüklenecek. AK Parti teklife son şeklini verip bu ayın sonunda Meclis Başkanlığı'na sunmayı planlıyor.

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