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Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler

Hayvanlar alemi o kadar büyük ve o kadar ilginç ki hayvanlar bizi her gün şaşırtmaya devam ediyor. İşte, hem eğleneceğiniz hem de şaşıracağınız bilgiler...

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  • Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler

    Horozlar öttüğünde kulak kanalını tamamen kapatan ve yerleşik bir kulak tıkacı görevi gören bir uzuvları vardır. Böylece kendi seslerinden dolayı sağır olmazlar.

     
  • Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler

    Dünyanın en ölümcül hayvanı köpek balığı, ayı ya da kaplan değil, çok daha küçük bir yaratıktır: sivrisinek. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl 725 bin kişi sıtma, dang humması ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklardan ölüyor.
  • Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler

    Bir mavi balinanın dili bir araba ya da küçük bir fil kadar ağır olabilir.
  • Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler

    Koalaların parmak izleri neredeyse bir insanla aynıdır.
  • Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler

    Japon makak maymunları eğlenmek için kar topu oynar.
  • Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler

    Büyük beyaz köpek balıkları, 100 litre suda bir damla kanı algılayabilir hatta 5 kilometre öteden çok küçük miktarlardaki kanı fark edebilir.
  • Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler

    Japon örümcek yengeci, herhangi bir eklembacaklı arasında en uzun bacak açıklığına sahiptir. Bir bacağının uzunluğu 4 metreyi bulabilir! Bu hayvanların, örümceğe benzer bir görünüm veren, merkezi bir gövdeden uzanan 10 bacağı vardır. Japonya'nın güneyindeki okyanusların derinliklerinde yaşarlar.
  • Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler

    Devekuşu bacakları o kadar güçlüdür ki tekmeleri bir aslanı öldürebilir.
  • Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler

    Kirpi balığı, insanlar için siyanürden 1.200 kat daha ölümcül bir zehir olan tetrodoksin içerebilir. Bir kirpi balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir var ve bilinen bir panzehiri yok.
  • Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler

    Axolotl, kayıp uzuvları ve vücut organlarını yeniden üretebilir. Meksikalı yürüyen balık aynı uzuvları 5 kere daha büyütebilir ve hatta beyninin bazı kısımlarını bile yenileyebilir.
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