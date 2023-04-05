Dünyanın en ölümcül hayvanı köpek balığı, ayı ya da kaplan değil, çok daha küçük bir yaratıktır: sivrisinek. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl 725 bin kişi sıtma, dang humması ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklardan ölüyor.