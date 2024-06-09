Hazal Kaya'dan Beren Saat açıklaması: Biz ortamın eskisiyiz
Hazal Kaya, 2008 - 2010 yılları arasında ekrana gelen 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat ile yıllar sonra sosyal medyadan takipleşmeye başlaması hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Biz ortamın eskisiyiz"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hazal Kaya, bir arkadaşıyla birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, "Arkadaşımla hasret giderdik. Ali Bey'de evde çocuk bakıyor" diyerek güldü.
"BİZİM İÇİN SORUN DEĞİL"
Hazal Kaya, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat ile yıllar sonra sosyal medyadan takipleşmeye başlaması sorulması üzerine "Biz ortamın eskisiyiz. İlişkiler sosyal medyadan takipleşme ile kurulmuyor. Size sorun var gibi gelmiştir ama biz görüşüyoruz. Yeni takipleşmemiz bizim için sorun değil" yanıtını verdi.