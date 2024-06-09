Hazal Kaya'dan Beren Saat açıklaması: Biz ortamın eskisiyiz

"BİZİM İÇİN SORUN DEĞİL"

Hazal Kaya, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat ile yıllar sonra sosyal medyadan takipleşmeye başlaması sorulması üzerine "Biz ortamın eskisiyiz. İlişkiler sosyal medyadan takipleşme ile kurulmuyor. Size sorun var gibi gelmiştir ama biz görüşüyoruz. Yeni takipleşmemiz bizim için sorun değil" yanıtını verdi.