Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hazal Kaya'dan Melisa Döngel açıklaması: Tutmasa düşerdim - Magazin haberleri

        Hazal Kaya o konuya açıklık getirdi

        Melisa Döngel'in oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dizinin galasında fotoğraf çekimi esnasında yerinden hiç kıpırdamadan rol arkadaşı Hazal Kaya'nın belinden tutup onu Ali Atay'ın yanına yönlendirdiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Hazal Kaya, konuya açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 08:44 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        O konuya açıklık getirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hazal Kaya, 'Fora' adlı tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, "Şükran (Ovalı) için buradayım izlediğim her yerde hayranı olduğum bir oyuncu aynı zamanda çok yakın arkadaşım onu sahnede ilk defa izleyeceğim çok mutluyum" dedi.

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya'nın, rol aldığı bir dizinin galasında rol arkadaşı Melisa Döngel ile fotoğraf çekimi sırasında yer kapma krizi yaşadığı ileri sürülmüştü.

        REKLAM
        Hazal Kaya, Ali Atay ve Melisa Döngel
        Hazal Kaya, Ali Atay ve Melisa Döngel

        Melisa Döngel'in yerinden hiç kıpırdamadan Hazal Kaya'nın belinden tutup onu Ali Atay'ın yanına yönlendirdiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

        "ÜZERİME ALINMADIM"

        Konuya açıklık getiren Hazal Kaya, "Bana çok komik geldi. Bir anlık bir şeydi... Melisa beni tutmasa düşerdim. Ufacık şeylere büyük anlam yüklenmesi beni güldürdü. Aynı diziyi paylaştık, bu iş bizim bebeğimiz gibi birbirimizi parlatmak en sevdiğimiz şey. Hiç üzerime alınmadım" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hazal kaya
        #Melisa Döngel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!