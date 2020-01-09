Hazal Subaşı kimdir?

Çukur dizisinin sevilen oyuncusu Hazal Subaşı'nın aynı dizinin kadrosunda yer alan Rıza Kocaoğlu ile aşk dedikoduları çıkmasının ardından sosyal medyada Hazal Subaşı'nın kim olduğu merak edilmeye başladı. İşte Hazal Subaşı hakkında merak edilenler...

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1996 da İzmir hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı şuanda 23 yaşındadır. İlk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı ve düzgün fiziği ve temiz yüzü ile erkeklerin çok beğendiği bir kızdı. İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir. Adını Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almış ama dizi tutmamıştır. Hazal Subaşı son olarak Trt1’in Halka dizisi kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır. Günümüzde ise Çukur dizisinin kadrosunda yer alıyor.