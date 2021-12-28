Hazine'den koordineli hareket vurgusu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ilk toplantısında, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisinin detaylı şekilde analiz edildiğini ifade edilerek, enflasyon ile mücadele konusunda kurumların tam uyum içerisinde koordineli hareket edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, küresel enflasyon gerçekleşmeleri ile emtia piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı, yurt içi enflasyon gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin bütüncül bir bakış açısıyla ayrıntılı olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmelerle bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisinin toplantıda detaylı olarak analiz edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür. Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir."

Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.