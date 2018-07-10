Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde bizi bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin, bizi milletimize karşı mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Yeni kabineye başarı dileğinde bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı personeline teşekkür etti. Fakıbaba, "Görevi devralan Bakanımızın, bu dönemde yeni çalışmalar ve projelerle hizmet bayrağını daha da ileri taşıyacağına inancım tamdır. Bu süreçte ortaya konacak çalışmalara her türlü katkıyı vereceğimi belirtiyor, kendisine başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni kabineyi tebrik etti.



