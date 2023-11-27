Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın duyurduğu yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile ilgili, "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek" dedi

Habertürk Giriş: 27.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:17 facebook

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