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        Haberler Bilgi Yaşam HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 456 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: Son güne girildi! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı için son gün! İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı için başvurular 27 Aralık Cuma bugün sona erecek. Henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Peki, 2024 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:01
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru sürecinin son gününe girilmesi nedeniyle adaylar, Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı başvuru şartları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Yayımlanan ilana göre giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Peki 2024 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı başvuru ekranı…

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        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacak.

        Yayımlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları 16 Aralık’ta başladı ve 27 Aralık Cuma bugün saat 18:00’de sona erecek.

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        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 456 sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı şu şekilde:

        14 çözümleyici sistem programcısı

        13 programcı

        3 mütercim-tercüman

        22 mühendis

        128 büro personeli

        202 destek personeli

        28 koruma ve güvenlik görevlisi

        46 tekniker

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        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

        Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025'te Ankara'da yapılacak.

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        Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı (4/B) Giriş Sınavı İlanı İçin Tıklayınız

        Sözleşmeli Programcı (4/B) Giriş Sınavı İlanı İçin Tıklayınız

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Alım İlanı İçin Tıklayınız

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Mühendis Alım İlanı İçin Tıklayınız

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Büro Personeli İstihdam İlanı İçin Tıklayınız

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı İçin Tıklayınız

        Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım İlanı İçin Tıklayınız

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı İçin Tıklayınız

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