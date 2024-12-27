Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru sürecinin son gününe girilmesi nedeniyle adaylar, Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı başvuru şartları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Yayımlanan ilana göre giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Peki 2024 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı başvuru ekranı…