Hazine ve Maliye bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto paralarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede bakan yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kuurmlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" denildi