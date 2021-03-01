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HaberlerParaHazine ve Maliye bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralarla ilgili gelişmeleri takibe aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıların paylaşıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklandı

Hazine ve Maliye bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto paralarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede bakan yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kuurmlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" denildi

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