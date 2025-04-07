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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 07:48 Güncelleme: 07.04.2025 - 07:50
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        Bakanlıktan yeni vergi iddiasına açıklama
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        Bakanlıktan, stok vergisi getirileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Bir basın kuruluşunda yer alan, "Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."

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