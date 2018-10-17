Önceki gün Hazine’nin sitesinde döviz sözleşmelerinin nasıl TL’ye döneceğine ilişkin gelen sorulara yanıt verildi. Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre dün sabah internet sitesindeki ilgili bölüme bir süre ulaşılamadı. Sitenin ilgili bölümü yeniden açıldığında Hazine’nin TL’ye dönüşte kullandığı TÜFE hesaplama yöntemini değiştirdiği anlaşıldı. Daha önceki hesapta TÜFE basit hesap yapılarak bulunmuştu.

52 TL'LİK ARTIŞ

Yeni hesapta TÜFE bileşik yani her ayın enflasyonu üstüne konularak hesaplandı. Yeni hesapta; 9 aylık enflasyon yüzde 19.37, 1.000 doların karşılığı da 4 bin 509 lira oldu. Önceki hesapta 1.000 doların karşılığı TÜFE oranı yüzde 17.99 alınarak 4 bin 457 lira olarak hesaplanmıştı. Bu durumda hesaplamada 52 TL’lik bir düzeltme oldu.

ENFLASYONUN YÜZDE 6 OLACAĞI VARSAYILDI

Gelecek dönemleri varsayımla hesaplayan Hazine’nin yeni hesabına göre aynı sözleşme için 18 Şubat 2019 tarihinde sözleşme yapıldığında 11 Ekim 2018-18 Şubat 2019 arasındaki TÜFE üzerine eklenecek. Hazine’nin örneğinde bu dönemdeki enflasyonun yüzde 6 olacağına ilişkin bir varsayım kullanıldı. Yeni fiyat olarak 4 bin 779 lira bulundu. Aynı sözleşmenin 18 Şubat 2020’ye kadar uzatılması halinde de varsayım olarak yüzde 15’lik TÜFE kullanıldı ve yeni fiyat 5 bin 496 olarak hesaplandı.

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