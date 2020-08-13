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İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,4, yakıtlarda %42,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,6 azaldı.



İhracat birim değer endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %3,1 azaldı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 18.5 ARTTI



İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %32,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %18,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %17,9 artarken, yakıtlarda %35,9 azaldı.



İhracat miktar endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %23,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 9.0 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %13,2, yakıtlarda %37,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,3 azaldı.



İthalat birim değer endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %11,2 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 22.1 ARTTI

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %35,0, ham maddelerde (yakıt hariç) %20,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %18,0 artarken, yakıtlarda %15,8 azaldı.



İthalat miktar endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %6,6 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 18.8 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Mayıs ayında 123,7 olan ihracat miktar endeksi %18,8 artarak, 2020 Haziran ayında 147,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Haziran ayında 143,8 olan ihracat miktar endeksi %0,7 artarak, 2020 Haziran ayında 144,8 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7.6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Mayıs ayında 113,3 olan ithalat miktar endeksi %7,6 artarak, 2020 Haziran ayında 121,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Haziran ayında 115,4 olan ithalat miktar endeksi %5,9 artarak, 2020 Haziran ayında 122,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI HAZİRAN AYINDA 109.9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Haziran ayında 102,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7 puan artarak, 2020 yılı Haziran ayında 109,9 oldu.



Dış ticaret haddi, 2020 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 9,3 puan artarak 110,8 oldu.