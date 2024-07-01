Enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2024 Haziran enflasyonu ne olacak, beklentiler ne yönde?
AA Finans, 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Haziran ayı enflasyon beklenti anketini yayınlandı. TÜİK, 3 Temmuz günü merakla beklenen enflasyon oranını açıklayacak ancak anket şimdiden piyasaların nabzını tutuyor. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte, merak edilenler...
Milyonlarca vatandaşın gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına döndü. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla memur ve emekli maaş zammı da kesinleşecek. AA Finans, 15 ekonomistin katıldığı Haziran enflasyon beklenti anketini yayınladı ve piyasanın nabzını tuttu.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ NE DİYOR?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.
YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi Haziranda yüzde 42,61 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, Mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.