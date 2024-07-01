Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Haziran enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2024 Haziran ayı enflasyonu ne olacak, beklentiler ve tahminler ne yönde?

        Enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2024 Haziran enflasyonu ne olacak, beklentiler ne yönde?

        AA Finans, 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Haziran ayı enflasyon beklenti anketini yayınlandı. TÜİK, 3 Temmuz günü merakla beklenen enflasyon oranını açıklayacak ancak anket şimdiden piyasaların nabzını tutuyor. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 11:30 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca vatandaşın gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına döndü. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla memur ve emekli maaş zammı da kesinleşecek. AA Finans, 15 ekonomistin katıldığı Haziran enflasyon beklenti anketini yayınladı ve piyasanın nabzını tuttu.

        2

        HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ NE DİYOR?

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Buna göre, ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

        3

        YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

        Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi Haziranda yüzde 42,61 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi, Mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.

        4

        2024 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ TABLOSU

        2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (yüzde) Aylık beklenti (yüzde) Gerçekleşme (yüzde)
        Ocak 43,31 6,84 6,7
        Şubat 42,46 4,04 4,53
        Mart 45,58 3,67 3,16
        Nisan 43,65 3,22 3,18
        Mayıs 43,95 3,04 3,37
        Haziran 42,61 2,28
        Kabine Toplantısı ne zaman?
        Kabine Toplantısı ne zaman?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!
        Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Hava kirliliğini önlemek için önlem: O araçlar yasaklandı
        Hava kirliliğini önlemek için önlem: O araçlar yasaklandı
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!