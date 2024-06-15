Haziran ayı halka arz takvimine iki firma daha eklendi; Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi. Yatırımcılar için borsaya yeni girmeye hazırlanan iki firmanın tüm halka arz detaylarını derledik. İşte, 2024 Haziran halka arz takviminde son durum...