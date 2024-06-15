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        Haberler Bilgi Ekonomi Haziran halka arz takvimi: Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Efor Çay Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot miktarı

        Haziran halka arz takvimi: 2 firma daha halka arz oluyor!

        Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Haziran ayı içerisinde talep toplamaya başlayacak firma, yatırımcıların radarına girdi. İşte, 2024 Haziran halka arz takvimi ile Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Efor Çay Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:54
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        1

        Haziran ayı halka arz takvimine iki firma daha eklendi; Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi. Yatırımcılar için borsaya yeni girmeye hazırlanan iki firmanın tüm halka arz detaylarını derledik. İşte, 2024 Haziran halka arz takviminde son durum...

        2

        EFOR ÇAY SANAYİ HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.

        3

        EFOR ÇAY SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;

        - 1.1 Milyon katılım ~ 61 Lot (884 TL)

        - 1.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (652 TL

        - 1.9 Milyon katılım ~ 36 Lot (522 TL)

        - 2.3 Milyon katılım ~ 30 Lot (435 TL)

        - 2.7 Milyon katılım ~ 25 Lot (362 TL)

        - 3.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (319 TL)

        - 3.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (290 TL)

        - 3.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (261 TL)

        4

        EFOR ÇAY SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep toplayacak.

        5

        EFOR ÇAY SANAYİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 25 yatırımcılar,

        Yüzde 5 girişim sermayesi yatırımı,

        Yüzde 30 finansal borçların ödenmesi

        Yüzde 40 işletme sermayesi.

        6

        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 30 TL olarak belirlendi.

        7

        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 59 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

        - 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (1140 TL).

        - 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (840 TL).

        - 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (660 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (540 TL).

        - 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (480 TL).

        - 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (420 TL).

        - 3.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (360 TL).

        - 3.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (330 TL).

        8

        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep toplayacak.

        9

        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM FON KULLANIMI

        Yüzde 50 İşletme sermayesi.

        Yüzde 20 Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları.

        Yüzde 30 Yeni yatırımlar.

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