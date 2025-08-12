Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Haziranda 2 milyar dolar cari açık verildi - Para Haberleri

        Haziranda 2 milyar dolar cari açık verildi

        Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 2 milyar 6 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 579 milyon dolarlık fazla oluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 11:15 Güncelleme: 12.08.2025 - 11:15
        Haziranda 2 milyar dolar cari açık verildi
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2025'te cari işlemler hesabı 2 milyar 6 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 579 milyon dolarlık fazla oluştu.

        Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 476 milyon dolar oldu.

        Yıllıklandırılmış verilere göre, haziran ayında cari açık yaklaşık 18,9 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 63,3 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,1 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 100 milyon dolar açık verdi.

        Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler haziranda 5 milyar 989 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 875 milyon dolar ve 5 milyar 15 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 20,3 milyar dolar oldu.

        Haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 616 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 566 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 950 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 214 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 133 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

        Portföy yatırımları haziran ayında 1 milyar 49 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 641 milyon dolar ve DİBS piyasasında 114 milyon dolar net alış yaptı.

        Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin banka ihraçlarında 743 milyon dolar net alış, Genel Hükümet ve diğer sektörlerin ihraçlarında ise sırasıyla 179 milyon dolar ve 37 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

        Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 98 milyon dolar ve 445 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet 36 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

        Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 181 milyon dolar net azalış ve 675 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 494 milyon dolar net artış kaydetti.

        Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 50 milyon dolar net azalış oldu.

        Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle (milyon dolar):

        2025 Haziran 2025 Ocak-Haziran
        A- CARİ İŞLEMLER HESABI -2.006 -23.092
        1. İhracat 20.381 131.066
        2. İthalat 26.857 168.124
        Mal Dengesi -6.476 -37.058
        3. Hizmet Gelirleri 11.146 51.493
        4. Hizmet Giderleri 5.157 27.945
        Mal ve Hizmet Dengesi -487 -13.510
        5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.092 5.659
        6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.546 14.940
        Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -1.941 -22.791
        7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -65 -301
        B. SERMAYE HESABI -6 -5
        C. FİNANS HESABI 2.666 370
        8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 950 4.449
        9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.566 6.323
        10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 520 4.223
        11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.569 -1.664
        11.1. Hisse Senetleri 641 528
        11.2. Borç Senetleri 928 -2.192
        12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 6.999 7.752
        12.1. Merkez Bankası 0 0
        12.2. Genel Hükümet 0 24
        12.3. Bankalar 7.804 10.998
        12.4. Diğer Sektörler -805 -3.270
        13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.668 11.395
        13.1. Merkez Bankası -244 -6.346
        13.2. Genel Hükümet -36 -62
        13.3. Bankalar 2.655 11.963
        13.4. Diğer Sektörler 293 5.840
        Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -4.678 -23.467
        D. NET HATA VE NOKSAN 628 -3.700
        GENEL DENGE 4.050 27.167
        E. REZERV VARLIKLAR -4.050 -27.167
        14. Resmi Rezervler -4.050 -27.167
        15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0
