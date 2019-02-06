HDP bazı belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP'nin yerel seçimde iş birliği yapacağı iddialarına ilişkin, "Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur." dedi.



Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri "demokrasi referandumu" olarak gördüğünü söyledi.



Oluç, seçim taktiklerini, "Kürt illerinde, kayyumların halk iradesini gasbettiği yerler ile kayyumların olmadığı ve bizim belediyemiz olmayan yerleri kazanmak, batıda ise iktidara kaybettirmek ve kazanmak." olarak açıkladı.



Bu konuda çeşitli taktiksel adımlar attıklarını ifade eden Oluç, şöyle devam etti:



"Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur. Batıda seçmenlerimiz sandıkta güç birliği yapacaklardır. Demokrasi güç birliğiyle, demokrasiye gönül vermiş olanlarla el ele kol kola birlikte davranacaklardır. Batıdaki temel yaklaşımımız bu olacaktır."



"YARGILAMASI SÜREN HİÇ KİMSE SUÇLU İLAN EDİLEMEZ"



Oluç, bir gazetecinin, "Partinin aday çıkarmadığı büyükşehir ve illerde CHP'nin adayını destekleyip destekleyemeceği" sorusuna, "Yerel demokrasi güçlerinin işaret edecekleri adaylara desteğimizi yönelteceğimizi söyledik. Bugün de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için aday göstermiyoruz. Celal Doğan'a çalışmalarında başarılar diliyoruz. Adıyaman ilde de aday göstermiyoruz." yanıtını verdi.



Bazı adayların yargılama sürecinin devam ettiğinin hatırlatılması üzerine Oluç, "Yargılama süreci devam ettiği sürece hiç kimse suçlu görülemez. Her türlü yurttaşlık hakkına sahiptirler. Yargılaması süren hiç kimse suçlu ilan edilemez. Bu, çok açıktır." dedi.

HDP'NİN ADAYLARI

Yapılan açıklamada HDP'nin adayları şöyle oluştu:

Ağrı

Ağrı Merkez: Yeliz Karaaslan - Abdurrahman Doğar



Bingöl

Bingöl Merkez: Hatice Kavran - Hişyar Özsoy



Diyarbakır

Çınar: Necla Tamriş – Bedri Kaya



Erzurum

Hınıs: Nurcan Felekoğlu - Mehmet Bayraktar



Iğdır

Halfeli: Merve Madak - Hasan Safa



Mersin

Akdeniz: Emine Şilan Yüksekkaya - Aleddin Erdoğan



Muş

Varto: Ülkü Karaaslan - Mahmut Yalçın



Siirt

Siirt Merkez: Berivan Helen Işık - Resul Kaçar



Urfa

Viranşehir: Roza Yazmacı - Hıdır Oktay

Ceylanpınar: Narin Gezgör - Mehmet Ali Kahraman



Bozova: Rabia Aslan - Mahmut Çakmak



Tunceli: Nurşat Yeşil – Hıdır Demir

Hozat: İlknur Doğan – Nesimi Ataş

Pertek: Mustafa Taşkale

Mazgirt: Ali Ekber Saratlı

Akpazar: Songül Doğan – Orhan Çelebi

Nazımiye: Rahime Kızılkan – Özkan Arslan

Ovacık: Serpil Argın – Sinan Zenk

Pülümür: Gürol Yılmaz

Çemişgezek: Süleyman Karadağ



Konya

Konya Büyükşehir: Hangül Işık - Gıyasettin Almaz

Cihanbeyli: Serap Kaya - Mehmet Yalçın

Meram: Arif Baş

Karatay: Abdurrahman Aslan

Ereğli: Sıddık Atıcı

Selçuk: Ramazan Ot



Yalova: Semra Gönenç - Yüksel Akın

Muğla: Dilek Dobrucalı - Mehmet Polat

Denizli: Şerife Yıldırım - Musa Aydın

Balıkesir Büyükşehir: Ali Kenanoğlu



Önümüzdeki günlerde İzmir ve İstanbul ilçeleri için adaylarımızı açıklayacağız.



Antep’te Büyükşehir Belediyesi için Celal Doğan’a başarılar diliyoruz; yüreğimiz ve emeğimiz kendisi ile olacaktır. Adıyaman Merkez'de Belediye Başkanlığı için aday göstermiyoruz.