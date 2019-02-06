HDP bazı belediye başkan adaylarını açıkladı

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HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP'nin yerel seçimde iş birliği yapacağı iddialarına ilişkin, "Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur." dedi.
Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri "demokrasi referandumu" olarak gördüğünü söyledi.
Oluç, seçim taktiklerini, "Kürt illerinde, kayyumların halk iradesini gasbettiği yerler ile kayyumların olmadığı ve bizim belediyemiz olmayan yerleri kazanmak, batıda ise iktidara kaybettirmek ve kazanmak." olarak açıkladı.
Bu konuda çeşitli taktiksel adımlar attıklarını ifade eden Oluç, şöyle devam etti:
"Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur. Batıda seçmenlerimiz sandıkta güç birliği yapacaklardır. Demokrasi güç birliğiyle, demokrasiye gönül vermiş olanlarla el ele kol kola birlikte davranacaklardır. Batıdaki temel yaklaşımımız bu olacaktır."
"YARGILAMASI SÜREN HİÇ KİMSE SUÇLU İLAN EDİLEMEZ"
Oluç, bir gazetecinin, "Partinin aday çıkarmadığı büyükşehir ve illerde CHP'nin adayını destekleyip destekleyemeceği" sorusuna, "Yerel demokrasi güçlerinin işaret edecekleri adaylara desteğimizi yönelteceğimizi söyledik. Bugün de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için aday göstermiyoruz. Celal Doğan'a çalışmalarında başarılar diliyoruz. Adıyaman ilde de aday göstermiyoruz." yanıtını verdi.
Bazı adayların yargılama sürecinin devam ettiğinin hatırlatılması üzerine Oluç, "Yargılama süreci devam ettiği sürece hiç kimse suçlu görülemez. Her türlü yurttaşlık hakkına sahiptirler. Yargılaması süren hiç kimse suçlu ilan edilemez. Bu, çok açıktır." dedi.
HDP'NİN ADAYLARI
Yapılan açıklamada HDP'nin adayları şöyle oluştu:
Ağrı
Ağrı Merkez: Yeliz Karaaslan - Abdurrahman Doğar
Bingöl
Bingöl Merkez: Hatice Kavran - Hişyar Özsoy
Diyarbakır
Çınar: Necla Tamriş – Bedri Kaya
Erzurum
Hınıs: Nurcan Felekoğlu - Mehmet Bayraktar
Iğdır
Halfeli: Merve Madak - Hasan Safa
Mersin
Akdeniz: Emine Şilan Yüksekkaya - Aleddin Erdoğan
Muş
Varto: Ülkü Karaaslan - Mahmut Yalçın
Siirt
Siirt Merkez: Berivan Helen Işık - Resul Kaçar
Urfa
Viranşehir: Roza Yazmacı - Hıdır Oktay
Ceylanpınar: Narin Gezgör - Mehmet Ali Kahraman
Bozova: Rabia Aslan - Mahmut Çakmak
Tunceli: Nurşat Yeşil – Hıdır Demir
Hozat: İlknur Doğan – Nesimi Ataş
Pertek: Mustafa Taşkale
Mazgirt: Ali Ekber Saratlı
Akpazar: Songül Doğan – Orhan Çelebi
Nazımiye: Rahime Kızılkan – Özkan Arslan
Ovacık: Serpil Argın – Sinan Zenk
Pülümür: Gürol Yılmaz
Çemişgezek: Süleyman Karadağ
Konya
Konya Büyükşehir: Hangül Işık - Gıyasettin Almaz
Cihanbeyli: Serap Kaya - Mehmet Yalçın
Meram: Arif Baş
Karatay: Abdurrahman Aslan
Ereğli: Sıddık Atıcı
Selçuk: Ramazan Ot
Yalova: Semra Gönenç - Yüksel Akın
Muğla: Dilek Dobrucalı - Mehmet Polat
Denizli: Şerife Yıldırım - Musa Aydın
Balıkesir Büyükşehir: Ali Kenanoğlu
Önümüzdeki günlerde İzmir ve İstanbul ilçeleri için adaylarımızı açıklayacağız.
Antep’te Büyükşehir Belediyesi için Celal Doğan’a başarılar diliyoruz; yüreğimiz ve emeğimiz kendisi ile olacaktır. Adıyaman Merkez'de Belediye Başkanlığı için aday göstermiyoruz.
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