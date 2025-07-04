Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık "HealthTürkiye" platformuna üye olmayan kurumlar sağlık turizminden faydalanamayacak | Sağlık Haberleri

        "HealthTürkiye" platformuna üye olmayan kurumlar sağlık turizminden faydalanamayacak

        Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, HealthTürkiye platformuna üyeliğin zorunlu hale getirildiğini, 26 Eylül'den itibaren platforma kayıtlı olmayan kurumların sağlık turizmi faaliyeti yürütemeyeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "HealthTürkiye" platformuna üye olmayan kurumlar sağlık turizminden faydalanamayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon sağlık turistinin Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Ünver, çeşitli uluslararası araştırmalarda Türkiye'nin sağlık turizminde ilk 5 ülke arasında yer aldığını belirtti.

        Sağlık turizminin medikal turizm, termal turizm, engelli turizmi, yaşlılık turizmi ve sağlıklı yaşam gibi farklı alanları kapsadığını dile getiren Ünver, medikal turizmde dünyada yaklaşık 100 milyar dolar, termal turizmde 98 milyar dolar, sağlıklı yaşam turizminde ise 1,2 trilyon dolar değer oluştuğunu kaydetti.

        Ünver, "2024 yılında turizmdeki gelir 60 milyar dolardı. Bir turistin ülkeye bıraktığı rakam da 1000 dolara yakındı. Sağlık turizmine baktığımız zaman 3 milyar dolar gelir var, 1,5 milyon turist var." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        DEZENFORMASYONA KARŞI ÖZEL EKİP

        Sağlık turizmiyle ilgili zaman zaman yanlış bilgi ve dezenformasyonların yayıldığına işaret eden Ünver, bu konuda USHAŞ bünyesinde özel bir ekip kurduklarını söyledi.

        Pandemi döneminde Türkiye'nin sağlık alanında dünyada en başarılı yönetimi gösteren birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Ünver, "Bu süreçte Türkiye'nin sağlık hizmet kalitesinin dünya çapında fark edilmesi sağlandı" dedi.

        Ünver, 145 ülkeden hastaların organ nakli, göz ameliyatları, onkoloji, tüp bebek, obezite cerrahisi ve diş tedavileri gibi konularda Türkiye'yi tercih ettiğini, sağlık turisti başına gelirin 2 bin dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

        Behlül Ünver, gelirin 3-4 bin dolara çıkarılması ve turist sayısının artırılması halinde yıllık 20 milyar dolar gelir hedefinin yakalanabileceğini bildirdi.

        "HealthTürkiye ÜYELİĞİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ"

        HealthTürkiye platformunun hem kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesi hem de güvenilir hizmet sunumunun sağlanması amacıyla kurulduğunu aktaran Ünver, "Platform üzerinden 12 ülkenin vatandaşları Türkiye'ye gelirken kurumları takip edebiliyor. Bu sayede 'merdiven altı' olarak tabir edilen faaliyetlerle mücadelede farkındalık oluşturuluyor." diye konuştu.

        REKLAM

        İngiltere'deki sağlık sistemindeki sorunlar nedeniyle Türkiye'ye taleplerin arttığına dikkati çeken Ünver, insanların yalnızca tedavi değil, estetik, sağlıklı yaşam ve turizm amaçlı da geldiğini kaydetti.

        Ünver, sağlık turizmi hizmeti sunan tüm kurumlar için HealthTürkiye platformuna üyeliğin zorunlu hale getirildiğini belirterek, "26 Eylül'den itibaren platforma kayıtlı olmayan kurumlar sağlık turizmi faaliyeti yürütemeyecek. Bu kurumlar kayıt dışı sayılacak ve yasal süreçler başlatılacak. HealthTürkiye platformuna dahil ettiğimiz kurumlara, sözleşmeler yoluyla faaliyet alanlarını geliştirmeleri konusunda destek olacak ve onları dünya markası haline getirme sürecinde yanlarında olacağız" bilgilerini verdi.

        Öte yandan, USHAŞ Plus isimli yeni bir portalın da yakında devreye alınacağını ifade eden Ünver, bu platformun yerli ürünlerin yurt dışına tanıtım ve satışına katkı sağlayacağını ayrıca ilaç teminiyle ilgili dijital bir otomasyon sistemi kurulacağını aktardı.

        USHAŞ'ın uluslararası alanda garantörlük görevi yürüttüğünü dile getiren Ünver, sağlık hizmeti sunan kurumların yanında olduklarını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular