Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Heidi Klum ve kızı Leni'den yeni bir iç çamaşırı kampanyası

        Heidi Klum ve kızı Leni'den yeni bir iç çamaşırı kampanyası

        Heidi Klum ve kızı Leni, hayranlarının "uygunsuz" olarak nitelendirmesine aldırmayarak yeniden iç çamaşırı kampanyasında birlikte poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne kız tepkilere aldırmadı

        Ünlü Alman model Heidi Klum ve kızı Leni, yeni bir iç çamaşırı kampanyası için birlikte poz verdi.

        52 yaşındaki Klum ve 21 yaşındaki kızı, 2022'de ilk kez birlikte iç çamaşırıyla poz verdiklerinde hayranlarını şaşırtmıştı. Kampanya o dönemde büyük tepki çekmiş, Klum hayranları iç çamaşırlarıyla çekilen anne-kız fotoğraflarını "uygunsuz" olarak nitelendirmişti.

        Sonraki yıllarda birçok başka çekimde birlikte boy gösteren anne-kız, iç giyim kampanyası için bir kez daha yan yana modellik yaptı.

        Klum, daha önce verdikleri iç çamaşırlı kampanya pozlarının tepki çekmesi üzerine, "Kızımla gurur duyuyorum. Benimle böyle olmaktan memnun" açıklamasını yapmıştı.

        Klum ayrıca, beden özgüveninin aileden geldiğini ve kendisinin her zaman kendi bedeninde rahat hissettiğini belirtirken, ailelerinin çıplaklığı aşırı cinsel bir bakış açısıyla değerlendirmediğini de sözlerine eklemişti.

        Klum'un İtalyan iş insanı Flavio Briatore ile olan evliliğinden doğan kızı Leni, şarkıcı Seal ile evli olduğu dönemde Seal tarafından evlat edinilmişti.

        Leni çocukluğu boyunca birçok modellik teklifi almasına rağmen, Heidi Klum kızının hazır olduğunu hissedene kadar sektöre girmesine izin vermedi. Leni resmi olarak 2020 yılında modellik yapmaya başladı.

        Heidi Klum ve Seal
        Heidi Klum ve Seal

        Klum'un Seal'dan olan oğlu Henry de annesinin izinden giderek modellik kariyerine adım attı. Anne-oğul, yakın zamanda birlikte Elle dergisinin Almanya edisyonu için birlikte poz verdi. 20 yaşındaki Henry, dergiye verdiği röportajda, moda kariyerine başlamadan önce saatlerce bilgisayarının başında video oyunları oynadığını söyledi.

        Heidi Klum ve oğlu Henry
        Heidi Klum ve oğlu Henry

        2005-2014 yılları arasında evli kalan Heidi Klum ile Seal'ın ayrıca 19 yaşında Johan adında bir oğlu ve 16 yaşında Lou adında bir kızı daha bulunuyor.

        Tom Kaulitz ve Heidi Klum
        Tom Kaulitz ve Heidi Klum

        Heidi Klum, 2019'dan bu yana müzisyen Tom Kaulitz ile evli.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da ilginç hırsızlık: Gasilhaneden kefen çaldılar

        Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gasilhaneden kefen, çarşaf ve havlu çalındı. (İHA)

        #Heidi Klum
        #Leni Klum
        #iç çamaşırı
        #reklam
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu