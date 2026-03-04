Heidi Klum ve kızı Leni'den yeni bir iç çamaşırı kampanyası

Ünlü Alman model Heidi Klum ve kızı Leni, yeni bir iç çamaşırı kampanyası için birlikte poz verdi.

52 yaşındaki Klum ve 21 yaşındaki kızı, 2022'de ilk kez birlikte iç çamaşırıyla poz verdiklerinde hayranlarını şaşırtmıştı. Kampanya o dönemde büyük tepki çekmiş, Klum hayranları iç çamaşırlarıyla çekilen anne-kız fotoğraflarını "uygunsuz" olarak nitelendirmişti.

Sonraki yıllarda birçok başka çekimde birlikte boy gösteren anne-kız, iç giyim kampanyası için bir kez daha yan yana modellik yaptı.

Klum, daha önce verdikleri iç çamaşırlı kampanya pozlarının tepki çekmesi üzerine, "Kızımla gurur duyuyorum. Benimle böyle olmaktan memnun" açıklamasını yapmıştı.

Klum ayrıca, beden özgüveninin aileden geldiğini ve kendisinin her zaman kendi bedeninde rahat hissettiğini belirtirken, ailelerinin çıplaklığı aşırı cinsel bir bakış açısıyla değerlendirmediğini de sözlerine eklemişti.

Klum'un İtalyan iş insanı Flavio Briatore ile olan evliliğinden doğan kızı Leni, şarkıcı Seal ile evli olduğu dönemde Seal tarafından evlat edinilmişti.

Leni çocukluğu boyunca birçok modellik teklifi almasına rağmen, Heidi Klum kızının hazır olduğunu hissedene kadar sektöre girmesine izin vermedi. Leni resmi olarak 2020 yılında modellik yapmaya başladı.

Heidi Klum ve Seal

Klum'un Seal'dan olan oğlu Henry de annesinin izinden giderek modellik kariyerine adım attı. Anne-oğul, yakın zamanda birlikte Elle dergisinin Almanya edisyonu için birlikte poz verdi. 20 yaşındaki Henry, dergiye verdiği röportajda, moda kariyerine başlamadan önce saatlerce bilgisayarının başında video oyunları oynadığını söyledi.

Heidi Klum ve oğlu Henry

2005-2014 yılları arasında evli kalan Heidi Klum ile Seal'ın ayrıca 19 yaşında Johan adında bir oğlu ve 16 yaşında Lou adında bir kızı daha bulunuyor.

Tom Kaulitz ve Heidi Klum

Heidi Klum, 2019'dan bu yana müzisyen Tom Kaulitz ile evli.