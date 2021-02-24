Hekimoğlu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde oldukça gerilimli anlar yaşandı ve gözler 39. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek, Ateş'i hapisten kurtarmak için yalan söylemek zorunda kalmıştır ve ona kızgındır. Ateş'e ceza olarak tüm hafta boyunca polikliniğe bakma sorumluluğu yükler. Ateş ne kadar denese de sıradan hastalıklardan kaçamaz. Poliklinikte genç bir kadın hastanın tecavüze uğramış olduğunu fark edince, her şey değişir.

Bu vakayı bu tip konularda daha deneyimli bir doktora devretmeye çalışsa da genç kadın Hekimoğlu’ndan başka kimsenin kendisiyle ilgilenmesine razı olmaz. Bu sırada Zeynep de ölmek üzere olan evsiz bir kanser hastasıyla ilgilenmektedir.

Ağrılarını dindirmek için kendisine verilen ilaçları almayı reddeden yaşlı adam, acı içinde ölmeyi tercih etmiştir. Zeynep ise yaşlı adamı, bu süreci daha rahat atlatması ve ağrı kesicileri kabul etmesi konusunda ikna etmeye çalışır.

Hekimoğlu, genç kadına yardımcı olabilecek mi? Zeynep, yaşlı adamı daha acısız bir ölüme ikna edebilecek mi? İpek ve Orhan’ın Hekimoğlu’na kızgınlıkları geçecek mi?

HEKİMOĞLU 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 39. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...