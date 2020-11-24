Bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktor olan Ateş Hekimoğlu'nun başından geçenleri işleyen Hekimoğlu her hafta sosyal medyanın en çok merak ettiği konulardan biri oluyor. Sevilen dizi Hekimoğlu2nun nerede çekildiği merak ediliyor. Hekimoğlu nerede çekiliyor? Hekimoğlu hastanesi nerede?

HEKİMOĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu'nun çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor. Ancak bu hastane dizide İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismi ile uyarlanmıştır.

Hekimoğlu, KargaSeven ve OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, 14 bölüm boyunca senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı ve yerini 15. bölümden itibaren Neşe Şen'e bıraktığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanmıştır.