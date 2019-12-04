Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 yendi. Yoğun yağmur yağışı altından oynanan mücadelede galibiyeti getiren golü 5. dakikada Demba Ba kaydetti. Öte yandan ev sahibi ekipte Taha Balcı'nın 30. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Volkan Babacan gole izin vermedi. Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.
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