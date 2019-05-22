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Helin Avşar kimdir? Kaç yaşındadır?

Geçirdiği estetik operasyonlarla sosyal medyanın gündemine oturan Helin Avşar kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir? işte detaylar...

Helin Avşar

Helin Avşar kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte bütün ayrıntılarıyla Helin Avşar'ın hayatı...

Helin Avşar kimdir?
Helin Avşar, 2 Kasım 1980 de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Avşar ailesi aslen Kars'lıdır. Sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşidir. Annesinin adı Emral ve babasının adı Celal Avşar dır. Diğer ablasının adı Leyla'dır. Yurt dışında, İsviçre'de eğitim aldı. Çocukluğu, Kışları İstanbul'da yazları da Ayvalık'ta geçmiştir.

Bir dönem Kanal D'de ve bir reklam ajansında staj yaptı. Esas iş olarak tekstille ilgilendi. Nişantaşı'nda kendi tasarımlarını sattığı bir butik mağaza açtı. Arkasında da atölyesi vardı, o zaman yaşı 25'di. Ve Habertürk'te Pazar röportajları yapmaya başladı.

Son dönemde medyada röportaj ve sunuculuk görevleriyle bulunmuştur. 2007 yılında da Şarkı Söylemek Lazım şarkı yarışmasında yarıştı. 2011 de "Yok Böyle Dans" yarışmasına katıldı. TV8 ekranlarında 2012 yılında yayınlanan, Afrika'nın beşiği Kenya'da gerçekleşen yarışma programı "Trophy Türk" sunuculuğunu Ertem Şener ile birlikte Helin Avşar yaptı.

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