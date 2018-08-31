SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Mahkemede şaşırtan anlar
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Utanç davasında şok tepki... Kocasına bağırdı

Hem çocuk istismarından hem de cinayetten yargılanan kocaya: "Seni seviyorum"

Bursa'nın Kestel ilçesinde spor eğitmeni Ali Özden'i öldüren Erhan K. hakim karşısına çıktı. Hakkında adam öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Erhan K., ilk duruşmada savunma yapmazken, karısı, hem çocuk istismarından hem de cinayetten yargılanan kocasına, "Seni seviyorum" diye bağırdı

31.08.2018 - 09:35 | Güncelleme: İHA

Bursa'nın Kestel ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan spor eğitmeni Ali Özden'i (39) belindeki silahla 4 el ateş ederek öldüren Erhan K. (47) ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Erhan K.'nin yargılanmasına Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İHA'nın haberine göre, duruşmaya Ali Özden'in abisi, sanık Erhan K.'nin eşi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Erhan K. savunma yapmayacağını söyleyerek, savunma için mahkeme başkanından süre talep etti. Sanık avukatları da müvekkilleri savunma yapmadığı için süre taleplerini yenileyerek, sonraki duruşmada dinlenmesini istedikleri şahitlerin isimlerini verdi.

Duruşmada Ali Özden'in abisi Hamdi Özden, sanık Erhan K.'den şikayetçi olduklarını dile getirerek, maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını ve bu sebepten sanığın mal varlığına tedbir konulmasını talep etti. Hamdi Özden ifadesinde, sanığın daha önce çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, kardeşinin de bu sebeple sanıktan hoşlanmadığını dile getirdi.
Duruşma sanığın savunma yapmaması üzerine ileri bir tarihe ertelenirken, mahkeme heyeti dava dosyasında müşteki olarak görülen Ali Özden'in boşandığı eşinin bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verdi.

Duruşmanın sonunda taraf yakınları duruşma salonundan dışarı çıkarıldığı esnada sanık Erhan K.'nin eşi, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de çocuğun cinsel istismarı suçundan yargılanan kocasına "Seni seviyorum" diye seslendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X