Hem lezzetli, hem eğlenceli çocuk kanalı..

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve önde gelen içecek markalarından Dimes, hem lezzetli hem eğlenceli bir Youtube kanalıyla çocukları bambaşka bir dünyaya davet ediyor.

Hayatın içerisinde küçük gözüken seçimlerle tercihlerin önemini ve hayata büyük güzellikler katma gücünü vurgulayan “Hayata Başka Bak!” söylemiyle farklılaşan Dimes, Dimes Club Youtube kanalıyla çocukların hayata başka bakmasının yolunu açıyor.

İletişimde çocukların dünyasından konuşmanın önemli olduğunu unutmayan Dimes 76 bin abonesi olan Youtube kanalında çocuklara ve gençlere yönelik içerikler üretiyor.



Geçtiğimiz günlerde onlara en sevdikleri ‘milkshake’ çeşidini soran ve onlardan gelen cevaplar doğrultusunda onların en seveceği milkshake’i üreten Dimes, çocukların dünyasına konuk olup bu hareketli dünyayı hayata taşımalarını destekliyor.



Dimes Club Youtube kanalında 15 Nisan tarihinde yayınlanan ve bir haftada yaklaşık 125 bin kez izlenen “Melih’in Bir Gününü Yönettik!” isimli video aynı zamanda çocuklarla birlikte yürütülen interaktif bir içerik projesi.

Çocuklar Dimes Club Instagram hesabından yayınlanan video üzerinden seçimler yaparak dahil oldukları projede kahvaltıda ne yesin, boş zamanlarını nasıl değerlendirsin gibi konularda eğlenceli kararlarla Melih'in bir gününü yönettiler.

Çocuklar bu videoyu Dimes Club Youtube kanalından izleyip düzenlenen yarışmaya da katılabilirler. Çocukların yarışmada ödül olarak verilen dev boya setini kazanmak için tek yapması gereken, boya setini kazanırlarsa çizeceklerini emojilerle anlatmak.



Çalışanlarının “Vasfi Dede” ismiyle andıkları, kurucuları merhum Mustafa Vasfi Diren’in “Soframıza koymayacağımız meyveyi işlemeyiz, çocuğumuza içirmeyeceğimiz meyve suyunu üretmeyiz” sözünü kendilerine rehber eden Dimes, tüm çocukları Youtube’daki Yüksek Enerji Topluluğuna katılmaya davet ediyor.

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve önde gelen içecek markası DİMES, kurucu felsefesinde “Soframıza koymayacağımız meyveyi işlemeyiz, çocuğumuza içirmeyeceğimiz meyve suyunu üretmeyiz” ifadesi yer alan bir marka olma özelliği taşıyor.