Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Hemşin'deki taşkın kontrol çalışması tamamlandı | Son dakika haberleri

        Hemşin'de DSİ'nin yaptığı taşkın kontrol ve köprü çalışması tamamlandı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Rize'nin Hemşin ilçesinde taşkın kontrol ve köprü imalatının tamamlandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hemşin'deki taşkın kontrol çalışması tamamlandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illerine yaptığı yatırımlarla topraklarını su ile buluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

        Aynı zamanda vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edildiğini vurgulayan Balta, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

        En çok yağış alan illerde dere ıslah çalışmalarının önemli olduğuna dikkati çeken Balta, şunları kaydetti: "Tüm bölgelerimizde olduğu gibi Doğu Karadeniz'de de yapısal ve yapısal olmayan tedbirlerimizle taşkınlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz bu taşkın kontrol tesisleri zaman içerisinde de doğa ile bütünleşmektedir. Rize ilimizin Hemşin ilçesinde tamamladığımız taşkın kontrol ve köprü imalatımızla Hemşin ilçemizin çehresini değiştirdik ve Rize'ye yakışan bir yatırıma imza atmış olduk."

        Hemşin deresinde 26 metre açıklığında çelik yaya köprüsü yapıldığını aktaran Balta, "Estetik ve emniyeti ön plana aldığımız bu köprümüzün korkuluk imalatlarını da tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yanı sıra deremizin sol sahiline 350 metre kargir duvar imalatımız ile de deremizi daha güvenli hale getirdik" ifadelerine yer verdi.

        Balta, DSİ olarak Doğu Karadeniz'in hırçın derelerini dizginlemeye, estetik ve emniyetli yapılarla şehirlerin çehresini değiştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. (IHA)

        #rize haberleri
        #Hemşin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor