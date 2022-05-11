Dünya Hemşireler Günü her yıl olduğu gibi bu yılda mayıs ayında kutlanacak. Koronavirüs pandemisinde sevdiklerinden uzak kalıp büyük bir fedakarlıkla çalışan hemşireleri onurlandırmak için kutlanan "Hemşireler Günü ne zaman, hangi gün?" gibi sorular merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin tüm bu soruların yanıtı...

2022 HEMŞİRELER GÜNÜ NE ZAMAN HANGİ GÜN?

Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde (Florence Nightingale'in doğum günü) kutlanan özel gün. Bazı ülkelerde 6-12 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlanır.

1972 yılında ise bu önemli günün tanınması için resmi bir bildiri hazırlama girişiminde bulunulur ve Ulusal Temsilciler Meclisine sunulur. Fakat yine bu teklif onaylanmaz.

Bundan iki yıl sonra, Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ı “Uluslararası Hemşireler Günü” ilan eder. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Nixon imzasıyla kesin olarak karar verilir. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak Hemşireler Günü kutlanmaya başlanmış olur.