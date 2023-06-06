Hemşirelerin İngiltere'ye göçü, Gana'da sağlık sistemini çökme noktasına getirdi

Ganalı hemşirelerin daha yüksek bir maaş ve yaşam şartları arayışıyla İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bünyesindeki işlere başvurmaları, ülkelerindeki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Hemşirelerin uluslararası meslek kuruluşları, yoksul ülkelerden sağlıkçıların beyin göçünün "kontrolden çıktığını" belirtiyor.

BBC, Gana'daki sağlık sisteminin beyin göçünden derin şekilde etkilendiğini gösteren bulgulara ulaştı.

Batı Afrika ülkesi Gana'da birçok uzman hemşire daha yüksek maaşlı işler için ülkeyi terk ederek Batı ülkelerine gitmeye çalışıyor.

2022'de 1200'ü aşkın Ganalı hemşire, İngiltere'de çalışmaya başlamış.

İngiltere'de sağlık sistemi, son yıllarda Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen çalışanlarla, personel açığını kapatmaya çalışıyor.

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) adına Howard Catton, Gana gibi ülkeleri terk eden hemşire sayısının kaygı verici olduğunu söylüyor: "Bence tablo kontrolden çıkmış durumda."

Gana'daki Büyük Akra Bölgesi Hastanesi'nin başhemşiresi Gifty Aryee, BBC'ye yaptığı açıklamada, kendi yoğun bakım ünitesinin bile 20 hemşiresinin altı ay içerisinde İngiltere ya da ABD'ye gittiğini söylüyor.

Aryee, "Daha çok hastayı kabul edemediğimiz için buradaki bakım etkileniyor. Gecikmeler yaşanıyor ve ölüm oranları artıyor" dedi.

BBC Hastane başhemşiresi Gifty Aryee

Durumu ağır olan hastalar da mevcut yetersizlik nedeniyle uzun süreler bekletiliyor.

Hastanedeki bir hemşire de birlikte mezun oldukları arkadaşlarının yarısının ülkeyi terk ettiğini, kendisinin de gitmek istediğini belirtiyor.

Bir başka hastanenin başhemşiresi Caroline Agbodza, geçen yıl 22 hemşirelerinin İngiltere'ye göçtüğünü söylüyor:

"Bütün deneyimli hemşirelerimiz gitti. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Deneyimli çalışanlar yok. İşe alımlar olsa da yeniden eğitim sürecinden geçirmek zorundayız."

https://www.youtube.com/watch?v=o-wH0389brM

Daha küçük kliniklerde de sağlıkçıların göçü nedeniyle büyük sorunlar yaşanıyor. Ewim Kliniği'nden doktor Justice Arthur, göçün etkilerinin sarsıcı olduğu görüşünde:

"Çocukların aşılanmasını ele alalım. Hemşirelerimizi kaybedince bebekleri bile aşılamak zor. Bu, bebek ölümlerinin yaşanması anlamına geliyor."

BBC'ye konuşan hemşireler, başka ülkelerde gelirlerinin çok daha iyi olacağını ve bu yüzden göç etmek istediklerini söylüyor. Bazı hemşireler, İngiltere'de, Gana'da aldıklarının yedi katı maaş alabileceklerini kaydediyor.

Gana, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık sistemi en savunmasız 55 ülkeden birisi. Kişi başına düşen hemşire sayısı dünya ortalamasının gerisinde.

İngiltere'de hükümet, sağlık sisteminde iş gücünün geliştirilmesi için Gana, Nijerya ve Kenya'ya yakın zamanda 15 milyon sterlin yardımda bulundu.

Ancak ICN temsilcisi Catton bu politikanın yeterliliğini sorguluyor.

Catton, "Bu tür anlaşmalar etik açıdan göz boyama amacı taşıyor. Bir ülkenin hemşirelerini kaybetmesinin gerçek maliyetini yansıtmıyor" diyor.