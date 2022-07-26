Hemşirelik bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. 18 ve 19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz’da açıklandı. YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte Hemşirelik bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları netlik kazandı. Öğrenciler TYT, AYT ve YDT oturumlarında aldıkları puanlar ile 27 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2022 Hemşirelik taban puanları…
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı.
ÖSYM "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 Hemşirelik bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması….
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
8+0
8+0
|12
12
8
8
|64.020
64.200
60.807
65.900
|376,79429
438,91187
405,05721
380,42238
|Koç Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|30+0
30+0
30+0
30+0
|30
30
30
30
|61.680
66.100
69.925
77.900
|379,26700
436,69984
393,45484
365,42333
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|69.279
73.000
—
—
|371,37507
428,90081
—
—
|Hacettepe Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|73.658
73.800
79.598
82.000
|367,00050
427,99064
381,95272
360,69043
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
18+0
12+0
12+0
|12
18
12
12
|82.488
82.600
88.454
94.100
|358,42891
418,04962
372,16163
347,75963
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
—
—
|21
21
—
—
|70.385
85.800
—
—
|370,20296
414,53301
—
—
|Ankara Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|87.196
85.900
92.436
98.800
|354,19593
414,44041
367,93405
343,21079
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
|Hemşirelik(Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
10+0
15+0
|15
15
10
15
|95.421
90.900
87.222
86.400
|346,98098
409,17892
373,36272
355,88412
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|210+6
210+6
220+6
220+6
|216
216
226
226
|92.467
94.300
98.830
107.000
|349,52817
405,45503
361,63192
335,66398
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
5+0
5+0
|7
7
5
5
|98.595
97.200
92.931
98.300
|344,38010
402,58291
367,41298
343,70612
|Dicle Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
80+2
|103
103
103
82
|101.809
101.000
103.621
105.000
|341,69252
398,56473
357,02676
337,10141
|Gazi Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|101.780
101.000
106.052
113.000
|341,71795
398,51752
354,85085
330,76825
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|77.192
107.000
—
—
|363,56592
391,81003
—
—
|Ege Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|280+7
280+7
280+7
290+8
|287
287
287
298
|106.846
109.000
112.758
119.000
|337,53299
390,06824
348,84837
325,42497
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
15+0
15+0
—
|12
15
15
—
|93.309
111.000
115.403
—
|348,80632
388,58805
346,53681
—
|Biruni Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
14+0
9+0
8+0
|12
14
9
8
|111.524
111.000
109.103
104.000
|333,76481
387,98419
352,05077
337,71592
|Marmara Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|111.339
112.000
116.950
125.000
|333,92373
387,50014
345,19617
321,37525
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
240+6
|226
226
226
246
|116.356
116.000
121.113
129.000
|330,06082
383,84192
341,80790
318,01076
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
150+4
140+4
120+3
|164
154
144
123
|122.010
117.000
120.408
127.000
|325,97254
383,01587
342,37554
319,69626
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
120+3
125+4
|134
134
123
129
|117.458
117.000
122.854
132.000
|329,25961
382,62085
340,43910
316,32774
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|119.855
118.000
123.019
133.000
|327,53007
381,99858
340,32993
315,20526
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
100+3
100+3
100+3
|113
103
103
103
|120.124
119.000
126.377
134.000
|327,33789
381,33629
337,76343
314,78288
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
3+0
3+0
|6
6
3
3
|128.374
119.000
114.764
133.000
|321,48530
380,65176
347,08869
315,41692
|Yeditepe Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
13+0
7+0
7+0
|13
13
7
7
|115.049
120.000
109.639
114.000
|331,04757
380,57356
351,59461
329,61245
|Akdeniz Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|120.314
120.000
126.797
133.000
|327,20658
380,52264
337,46179
315,29087
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
125+4
125+4
|134
134
129
129
|121.968
121.000
128.255
136.000
|325,99579
379,24150
336,33867
313,16851
|Çukurova Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
170+5
170+5
175+5
|164
175
175
180
|119.980
125.000
132.472
137.000
|327,44588
376,14850
333,17397
312,51800
|Biruni Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
6+0
—
—
|8
6
—
—
|124.776
125.000
—
—
|323,98624
375,96096
—
—
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|129.109
126.000
123.728
129.000
|320,97771
374,91657
339,79253
318,29724
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|128.672
127.000
132.325
138.000
|321,26769
374,01606
333,27916
311,78181
|İstinye Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
12+0
8+0
7+0
|14
12
8
7
|129.687
128.000
124.849
130.000
|320,57970
373,56472
338,91466
317,41152
|İstinye Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|130.003
129.000
134.686
148.000
|320,37291
372,40027
331,57429
305,62235
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
7+0
7+0
|11
11
7
7
|120.275
129.000
130.066
119.000
|327,23208
372,16821
334,94010
325,62283
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
4+0
4+0
|10
9
4
4
|130.029
129.000
128.203
129.000
|320,35165
372,11711
336,38012
317,85921
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|129.273
129.000
136.760
143.000
|320,87789
372,07755
330,09475
308,89840
|Kocaeli Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|132.482
130.000
138.969
146.000
|318,73404
371,85615
328,52091
306,88541
|Üsküdar Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
13+0
8+0
8+0
|14
13
8
8
|132.195
130.000
135.159
141.000
|318,91234
371,36717
331,24358
309,80768
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
6+0
5+0
|12
11
6
5
|133.912
131.000
131.419
126.000
|317,73440
371,05031
333,91632
320,14747
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|131.943
131.000
138.896
146.000
|319,09289
370,85762
328,56691
307,12201
|Mersin Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|129.774
131.000
146.337
158.000
|320,51531
370,65665
323,68759
299,59953
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
10+0
10+0
—
|9
10
10
—
|129.839
132.000
151.834
—
|320,47388
369,92162
320,18391
—
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|126.044
133.000
147.665
152.000
|323,12327
368,88382
322,80933
303,43657
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|200+5
160+4
160+4
160+4
|205
164
164
164
|136.279
134.000
143.096
149.000
|316,18347
368,38968
325,81582
304,82130
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
4+0
|9
9
6
4
|141.078
134.000
138.074
134.000
|313,09012
368,37196
329,15656
314,76296
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
8+0
5+0
5+0
|7
8
5
5
|136.578
135.000
128.252
139.000
|315,98059
367,87273
336,34012
311,24755
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
6+0
4+0
—
|8
6
4
—
|129.337
136.000
155.633
—
|320,83886
366,82530
317,84627
—
|Sanko Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
5+0
7+0
|10
10
5
7
|146.330
136.000
121.789
164.000
|309,89779
366,81703
341,28612
296,33694
|Sakarya Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
150+4
160+4
|134
134
154
164
|137.552
138.000
152.983
161.000
|315,37841
365,19567
319,49259
297,79343
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|138.538
139.000
153.845
163.000
|314,70275
364,31074
318,97000
297,07761
|Haliç Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
14+0
8+0
10+0
|12
14
8
10
|138.032
140.000
145.713
151.000
|315,04519
363,96217
324,11181
303,61342
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
8+0
12+0
|15
14
8
12
|152.182
140.000
138.246
148.000
|306,41483
363,20987
329,02954
305,36205
|Gaziantep Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
190+5
190+5
|205
205
195
195
|139.575
142.000
151.821
158.000
|314,04279
362,28642
320,19161
299,54853
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
5+0
5+0
|9
9
5
5
|140.487
142.000
142.151
135.000
|313,46723
361,93817
326,44771
313,75852
|Mardin Artuklu Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|138.703
143.000
155.303
170.000
|314,60463
361,15528
318,03965
293,11077
|Erciyes Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|139.688
144.000
153.429
159.000
|313,96634
360,61155
319,21979
298,93499
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
120+3
120+3
|134
134
123
123
|145.088
144.000
151.491
158.000
|310,64435
360,51574
320,39295
299,81081
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
130+4
120+3
|123
123
134
123
|139.203
146.000
164.919
177.000
|314,27241
359,06136
312,42963
289,38043
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|148.646
147.000
156.539
162.000
|308,48273
358,53604
317,27369
297,53534
|Toros Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
6+0
4+0
4+0
|7
6
4
4
|156.728
147.000
175.337
185.000
|303,84439
358,41009
306,81754
285,88911
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
6+0
5+0
|11
10
6
5
|149.778
147.000
148.783
152.000
|307,81871
358,17948
322,08693
303,10216
|Atılım Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
7+0
4+0
4+0
|9
7
4
4
|138.302
147.000
153.032
158.000
|314,84929
358,02920
319,45696
299,49643
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
170+5
170+5
170+5
|164
175
175
175
|145.704
147.000
159.388
168.000
|310,28493
357,88538
315,61602
294,33409
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|145.390
148.000
168.168
166.000
|310,46549
357,77762
310,62782
295,21885
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|149.534
148.000
159.118
165.000
|307,96825
357,38232
315,75887
295,81497
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
15+0
15+0
—
|8
15
15
—
|147.342
148.000
175.125
—
|309,27656
357,28691
306,93455
—
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|145.796
149.000
162.778
172.000
|310,22774
357,04168
313,67877
292,14102
|Maltepe Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
9+0
12+0
|15
15
9
12
|157.049
150.000
149.202
172.000
|303,65229
356,22415
321,82422
291,97434
|İzmir Bakırçay Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
80+2
60+2
|103
93
82
62
|103
93
82
62
|308,34784
355,94819
314,86796
295,65226
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
9+0
6+0
—
|11
9
6
—
|150.459
151.000
159.268
—
|307,43247
355,51632
315,68315
—
|Ufuk Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
6+0
|9
9
6
6
|147.760
151.000
153.403
147.000
|309,00290
355,25066
319,23632
306,29973
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|151.953
153.000
166.203
174.000
|306,54102
354,01705
311,70948
290,98003
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|153.747
153.000
163.818
169.000
|305,51803
353,65037
313,06934
293,63584
|Harran Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|154.000
155.000
165.714
170.000
|305,37528
352,47414
311,97350
292,96399
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|151.198
155.000
167.311
178.000
|306,98509
352,25089
311,09412
289,26074
|Adıyaman Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|155.095
157.000
167.809
168.000
|304,72757
351,20476
310,82508
294,15503
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|149.063
157.000
169.923
181.000
|308,23833
351,20007
309,66909
287,82240
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|230+6
240+6
240+6
240+6
|236
246
246
246
|155.127
157.000
168.373
176.000
|304,71082
350,97090
310,51880
289,97650
|Ordu Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|157.127
158.000
173.930
180.000
|303,60780
350,05049
307,56830
288,11654
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|157.495
159.000
167.453
172.000
|303,39327
349,50476
311,01907
292,17499
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
9+0
—
—
|11
9
—
—
|153.460
160.000
—
—
|305,67299
348,80418
—
—
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|160.810
160.000
172.931
179.000
|301,49252
348,74458
308,09633
288,61166
|Balıkesir Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
110+3
120+3
130+4
|103
113
123
134
|159.870
161.000
175.070
182.000
|302,01756
348,26077
306,96289
287,18184
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|155+4
160+4
150+4
—
|159
164
154
—
|160.614
162.000
183.324
—
|301,60203
347,32246
302,74157
—
|Haliç Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|154.762
164.000
—
—
|304,93421
346,41165
—
—
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
8+0
8+0
|15
14
8
8
|156.739
164.000
164.671
167.000
|303,83915
346,07889
312,57902
294,95318
|Siirt Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|166.134
168.000
180.432
188.000
|298,60436
343,66758
304,14486
284,37635
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|163.848
168.000
184.338
191.000
|299,83735
343,49597
302,26497
282,90430
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
120+3
120+3
|134
134
123
123
|168.544
169.000
176.571
179.000
|297,33799
342,95519
306,13683
288,63478
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
15+0
15+0
—
|5
15
15
—
|159.442
170.000
192.648
—
|302,27863
342,59472
298,31769
—
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|115+3
110+3
110+3
100+3
|118
113
113
103
|168.207
170.000
184.811
193.000
|297,52800
342,41945
302,01796
282,29794
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|170+5
170+5
170+5
170+5
|175
175
175
175
|167.763
171.000
183.799
187.000
|297,75917
341,55433
302,50475
284,80844
|Aksaray Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|171.855
172.000
184.930
189.000
|295,63211
340,76265
301,96738
284,10768
|Amasya Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
60+2
|103
103
93
62
|171.639
173.000
186.975
193.000
|295,72634
340,64802
301,00460
282,02045
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
10+0
—
—
|12
10
—
—
|161.809
173.000
—
—
|300,93855
340,26936
—
—
|Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
—
—
|93
93
—
—
|165.458
174.000
—
—
|298,96168
339,97641
—
—
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|170.627
174.000
187.914
194.000
|296,23987
339,62224
300,56700
281,79973
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
20+0
20+0
—
|13
20
20
—
|179.300
175.000
195.956
—
|291,88625
339,44502
296,77060
—
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|173.693
175.000
185.844
188.000
|294,66886
339,05272
301,54621
284,45266
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|169.748
177.000
191.556
200.000
|296,68957
338,26880
298,84740
279,27166
|Yalova Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|168.047
178.000
—
—
|297,62478
337,34344
—
—
|Bingöl Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|172.806
179.000
188.959
193.000
|295,11601
336,93189
300,04410
282,20986
|Munzur Üniversitesi (Tunceli)
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|172.657
179.000
196.620
205.000
|295,19498
336,81826
296,46830
277,07846
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|178.085
180.000
189.685
197.000
|292,46901
336,26814
299,70028
280,52774
|Karabük Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|178.073
180.000
188.983
191.000
|292,47453
336,16886
300,03131
282,92467
|Atatürk Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|250+7
250+7
250+7
240+6
|257
257
257
246
|177.309
181.000
194.622
201.000
|292,83650
335,56951
297,38588
278,88314
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|200.864
—
—
—
|281,84059
—-
—
—
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|174.836
183.000
—
—
|294,08935
334,67521
—
—
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|181.419
183.000
186.936
187.000
|290,79748
334,43808
301,01744
284,79784
|Düzce Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|170+5
170+5
170+5
170+5
|175
175
175
175
|181.210
183.000
194.198
197.000
|290,91083
334,30249
297,57337
280,37417
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|182.217
184.000
196.075
200.000
|290,39939
333,63033
296,71840
279,10078
|Bitlis Eren Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
70+2
60+2
|77
77
72
62
|180.192
185.000
198.553
205.000
|291,43708
333,28789
295,62339
277,14415
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|181.413
185.000
196.817
203.000
|290,80294
333,28536
296,38147
278,02559
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|181.764
186.000
201.191
207.000
|290,63033
332,41312
294,41102
276,31330
|Giresun Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|188.724
187.000
198.534
199.000
|287,25421
331,99986
295,63328
279,54559
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|160.786
188.000
—
—
|301,51083
331,48141
—
—
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|184.100
189.000
201.553
207.000
|289,49384
330,75836
294,25892
276,22706
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|184.631
190.000
200.073
205.000
|289,22932
330,43641
294,91930
277,03678
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|186.240
190.000
204.852
210.000
|288,45841
330,30353
292,81747
275,19945
|Kastamonu Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|189.367
190.000
200.380
205.000
|286,96900
330,26506
294,76892
277,13858
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|150+4
160+4
160+4
180+5
|154
164
164
185
|185.831
191.000
200.507
206.000
|288,64633
330,06561
294,70876
276,75052
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
80+2
70+2
60+2
|103
82
72
62
|190.679
192.000
206.091
208.000
|286,37023
329,48781
292,29903
276,11516
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|189.193
192.000
201.938
204.000
|287,05401
329,47058
294,08510
277,70109
|Muş Alparslan Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
60+2
|103
103
103
62
|188.562
193.000
207.834
208.000
|287,31813
328,88976
291,55162
275,91879
|Sinop Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|191.367
193.000
204.066
209.000
|286,05652
328,83672
293,16401
275,40086
|Çankırı Karatekin Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|192.261
194.000
204.722
206.000
|285,64885
328,18499
292,87839
276,68869
|Avrasya Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
11+0
7+0
7+0
|14
11
7
7
|194.359
194.000
195.108
189.000
|284,71782
328,00590
297,17988
284,10034
|Hitit Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|192.745
195.000
205.077
210.000
|285,43823
327,69304
292,72298
275,26660
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|193.213
195.000
207.081
211.000
|285,22692
327,38289
291,87301
274,57520
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|175.094
197.000
—
—
|293,96508
326,77154
—
—
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
80+2
70+2
60+2
|88
82
72
62
|193.202
198.000
207.994
211.000
|285,23153
326,18874
291,48801
274,76877
|Atatürk Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|195.845
198.000
204.493
—
|284,07690
326,08575
292,96850
—
|Artvin Çoruh Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
90+3
90+3
80+2
|88
93
93
82
|196.421
198.000
210.762
215.000
|283,82102
325,86539
290,34184
273,25498
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
7+0
7+0
|9
9
7
7
|178.910
199.000
209.465
201.000
|292,06768
325,67293
290,85636
278,84677
|Gümüşhane Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|197.773
200.000
211.680
217.000
|283,22923
324,90333
289,96783
272,35889
|Siirt Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|196.305
203.000
215.667
217.000
|283,86982
323,44189
288,32687
272,29429
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|198.969
203.000
214.068
215.000
|282,68353
323,40982
288,97203
273,19062
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|198.883
203.000
209.987
211.000
|282,71551
323,40716
290,65200
274,60938
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|201.427
204.000
212.582
211.000
|281,58611
322,80106
289,61260
274,81001
|Kafkas Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|200.903
204.000
215.881
220.000
|281,81730
322,78922
288,24857
271,41586
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
120+3
130+4
140+4
|103
123
134
144
|200.158
205.000
213.730
214.000
|282,15857
322,46149
289,12444
273,43375
|Iğdır Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|198.200
205.000
—
—
|283,03491
322,13045
—
—
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
14+0
17+0
17+0
|25
14
17
17
|210.123
208.000
230.278
242.000
|277,88630
320,92775
282,66757
263,68948
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|131.218
—
—
—
|319,59621
—-
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
9+0
7+0
|12
11
9
7
|205.797
211.000
225.994
226.000
|279,70495
319,32255
284,26766
269,12776
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|17+0
16+0
15+0
10+0
|17
16
15
10
|213.861
217.000
235.470
239.000
|276,37398
316,30855
280,72124
264,90680
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
16+0
18+0
16+0
|13
16
18
16
|210.200
220.000
227.869
235.000
|277,85470
314,90466
283,56367
266,05976
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
8+0
5+0
|10
10
8
5
|217.821
225.000
242.518
230.000
|274,78833
312,68940
278,26512
267,84744
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
102+0
108+0
108+0
|68
102
108
108
|205.269
228.000
250.155
256.000
|279,91633
311,31402
275,57914
259,37436
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne)
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
7+0
6+0
4+0
|6
7
6
4
|221.026
229.000
251.250
268.000
|273,49112
310,69966
275,21655
256,01096
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|47+0
42+0
37+0
37+0
|47
42
37
37
|218.764
230.000
250.269
246.000
|274,41737
309,99785
275,53353
262,43778
|Beykent Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|148.156
—
—
—
|308,77823
—-
—
—
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
12+0
9+0
9+0
|13
12
9
9
|225.929
237.000
251.069
260.000
|271,55008
307,04498
275,27489
258,46570
|Batman Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
—
—
—
|72
—
—
—
|153.089
—
—
—
|305,86120
—-
—
—
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
11+0
9+0
10+0
|16
11
9
10
|229.311
242.000
250.541
249.000
|270,25561
304,95859
275,44308
261,44305
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|155.798
—
—
—
|304,37134
—-
—
—
|Tarsus Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|161.404
—
—
—
|301,17414
—-
—
—
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|51
51
—
—
|251.474
253.000
—
—
|262,37186
300,22116
—
—
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
25+0
30+0
33+0
|9
25
30
33
|235.209
255.000
283.818
292.000
|268,00409
299,45889
265,07223
249,93247
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|165.810
—
—
—
|298,75872
—-
—
—
|Doğuş Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|166.609
—
—
—
|298,35424
—-
—
—
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|168.906
—
—
—
|297,12734
—-
—
—
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|169.158
—
—
—
|296,99387
—-
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
10+0
10+0
1+0
|8
10
10
1
|229.485
263.000
314.701
230.000
|270,19193
296,39385
256,80761
267,79079
|Sanko Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|32+0
46+0
14+0
—
|32
46
14
—
|243.550
263.000
285.290
—
|265,09406
296,37990
264,65157
—
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
42+0
12+0
12+0
|42
42
12
12
|240.514
264.000
302.467
318.000
|266,12681
296,18461
259,94072
243,81267
|Üsküdar Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
48+0
48+0
|68
68
48
48
|243.387
267.000
324.554
337.000
|265,14724
294,82519
254,34751
239,80824
|Ufuk Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
27+0
30+0
—
|27
27
30
—
|27
27
30
—
|259,63747
294,43168
255,77887
—
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|175.902
—
—
—
|293,55811
—-
—
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|176.841
—
—
—
|293,06035
—-
—
—
|Uşak Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
—
—
—
|93
—
—
—
|179.982
—
—
—
|291,54123
—-
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|179.991
—
—
—
|291,53752
—-
—
—
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
20+0
11+0
7+0
|25
20
11
7
|266.522
279.000
295.357
258.000
|257,54875
290,41588
261,84709
258,88839
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
34+0
36+0
—
|42
34
36
—
|264.460
280.000
343.252
—
|258,19713
289,99459
249,99909
—
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|185.647
—
—
—
|288,74228
—-
—
—
|Yeditepe Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
46+0
44+0
|51
51
46
44
|269.731
286.000
282.871
274.000
|256,54188
287,92868
265,35009
254,53536
|Sanko Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|23+0
9+0
20+0
63+0
|23
9
20
20
|283.767
286.000
373.779
Dolmadı
|252,36521
287,77124
243,49112
Dolmadı
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|37+0
35+0
12+0
5+0
|37
35
12
5
|274.843
287.000
248.851
222.000
|255,00685
287,54024
276,02081
270,56453
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|188.098
—
—
—
|287,52565
—-
—
—
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|51
51
—
—
|339.050
293.000
—
—
|237,97693
285,58193
—
—
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|192.512
—
—
—
|285,53240
—-
—
—
|Erzurum Teknik Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|193.076
—
—
—
|285,29227
—-
—
—
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
72+0
72+0
|68
68
72
72
|357.201
295.000
320.196
305.000
|233,59869
284,80170
255,45013
246,77771
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|62+0
56+0
54+0
56+0
|62
56
54
56
|286.563
296.000
427.028
406.000
|251,56023
284,56741
233,48167
225,42959
|Kırklareli Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
—
—
—
|93
—
—
—
|196.010
—
—
—
|284,00220
—-
—
—
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
54+0
36+0
|51
51
54
36
|281.023
298.000
327.031
336.000
|253,15287
283,66126
253,75492
240,03725
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
8+0
—
—
|5
8
—
—
|288.458
300.000
—
—
|251,03129
283,09927
—
—
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|205.419
—
—
—
|279,85587
—-
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|29+0
30+0
25+0
40+0
|29
30
25
20
|305.097
321.000
477.524
Dolmadı
|246,46660
276,32303
214,88628
Dolmadı
|Biruni Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
76+0
76+0
4+0
|68
76
76
4
|306.927
348.000
427.565
208.000
|245,98023
268,55342
233,38761
276,15347
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|71+0
62+0
3+0
3+0
|71
62
3
3
|318.852
324.000
331.775
309.000
|242,87664
275,52041
252,63636
245,81237
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|48+0
50+0
—
—
|48
50
—
—
|350.955
330.000
—
—
|235,16154
273,58299
—
—
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|55+0
50+0
49+0
49+0
|55
50
49
49
|347.756
335.000
395.595
372.000
|235,92921
272,11363
239,20752
233,13705
|Haliç Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
76+0
56+0
30+0
|68
76
56
30
|320.627
335.000
342.117
311.000
|242,41092
272,05891
250,24889
245,42279
|İstinye Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|76+0
68+0
72+0
63+0
|76
68
72
63
|365.907
339.000
352.479
352.000
|231,27761
270,96945
247,94397
236,86482
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
62+0
40+0
40+0
|60
62
40
40
|315.916
343.000
396.280
412.000
|243,64214
269,80140
239,08504
223,03274
|Toros Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|43+0
33+0
32+0
32+0
|43
33
32
32
|355.841
345.000
386.302
398.000
|233,96178
269,21451
240,99477
227,72767
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
—
—
—
|51
—
—
—
|242.549
—
—
—
|265,43560
—-
—
—
|Maltepe Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|56+0
56+0
37+0
21+0
|56
56
37
21
|389.822
363.000
409.010
327.000
|203,17070
264,45581
236,75359
241,81245
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne)
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
33+0
10+0
18+0
|34
33
10
2
|346.071
388.000
444.437
Dolmadı
|236,32795
258,24806
230,13388
Dolmadı
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
5+0
8+0
10+0
|10
5
2
2
|389.749
391.000
Dolmadı
Dolmadı
|203,51263
257,55889
Dolmadı
Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|32+0
32+0
40+0
40+0
|21
32
40
40
|Dolmadı
394.000
423.121
421.000
|Dolmadı
256,78504
234,18468
214,41563
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
51+0
34+0
—
|59
51
10
—
|352.649
400.000
Dolmadı
—
|234,75145
255,42079
Dolmadı
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|83+0
84+0
—
—
|83
84
—
—
|359.493
401.000
—
—
|233,03046
255,26815
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
35+0
12+0
25+0
|40
35
12
8
|383.883
405.000
481.223
Dolmadı
|220,75909
254,37047
208,07857
Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|39+0
29+0
—
—
|32
29
—
—
|Dolmadı
405.000
—
—
|Dolmadı
254,33054
—
—
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|21+0
18+0
11+0
42+0
|21
18
5
-
|350.498
409.000
Dolmadı
Dolmadı
|235,27529
253,52517
Dolmadı
Dolmadı
|İstinye Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
34+0
36+0
36+0
|9
34
36
10
|Dolmadı
412.000
453.696
Dolmadı
|Dolmadı
252,83830
228,04985
Dolmadı
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
51+0
28+0
38+0
|17
51
28
28
|Dolmadı
417.000
438.009
Dolmadı
|Dolmadı
251,77524
231,41771
Dolmadı
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
51+0
—
—
|59
51
—
—
|351.662
418.000
—
—
|234,98863
251,52221
—
—
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
2+0
—
—
|4
2
—
—
|366.752
418.000
—
—
|231,01262
251,41797
—
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
45+0
40+0
|14
51
45
29
|Dolmadı
424.000
456.189
Dolmadı
|Dolmadı
250,19916
227,44199
Dolmadı
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|293.833
—
—
—
|249,54136
—-
—
—
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|294.961
—
—
—
|249,22709
—-
—
—
|Yeditepe Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
25+0
—
—
|25
25
—
—
|324.050
429.000
—
—
|241,58425
249,14366
—
—
|Biruni Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
34+0
—
—
|32
34
—
—
|Dolmadı
444.000
—
—
|Dolmadı
246,13920
—
—
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|46+0
—
—
—
|46
—
—
—
|307.013
—
—
—
|245,95642
—-
—
—
|Maltepe Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|29+0
29+0
21+0
80+0
|3
29
21
25
|Dolmadı
446.000
469.361
Dolmadı
|Dolmadı
245,67635
222,78589
Dolmadı
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
—
—
—
|68
—
—
—
|312.917
—
—
—
|244,39964
—-
—
—
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|72+0
63+0
—
—
|37
63
—
—
|Dolmadı
472.000
—
—
|Dolmadı
240,87222
—
—
|Beykent Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
—
—
—
|60
—
—
—
|330.363
—
—
—
|240,05659
—-
—
—
|Üsküdar Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
9+0
—
—
|3
9
—
—
|Dolmadı
478.000
—
—
|Dolmadı
239,76035
—
—
|Ufuk Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|24+0
24+0
24+0
54+0
|24
24
17
4
|380.940
486.000
Dolmadı
Dolmadı
|224,36246
238,28852
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|17+0
20+0
26+0
47+0
|17
20
8
2
|378.239
492.000
Dolmadı
Dolmadı
|226,32556
237,20159
Dolmadı
Dolmadı
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
—
—
—
|51
—
—
—
|344.304
—
—
—
|236,74297
—-
—
—
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|37+0
—
—
—
|37
—
—
—
|346.602
—
—
—
|236,20604
—-
—
—
|Haliç Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|20
51
—
—
|Dolmadı
499.000
—
—
|Dolmadı
236,11462
—
—
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
20+0
—
—
|5
20
—
—
|Dolmadı
507.000
—
—
|Dolmadı
234,74844
—
—
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
17+0
10+0
7+0
|9
17
4
6
|Dolmadı
509.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
234,37235
Dolmadı
Dolmadı
|Doğuş Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|355.357
—
—
—
|234,07595
—-
—
—
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|17+0
10+0
14+0
27+0
|—
10
—
2
|Dolmadı
524.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
232,05201
Dolmadı
Dolmadı
|Avrasya Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|66+0
59+0
63+0
63+0
|14
59
63
63
|Dolmadı
668.000
437.864
424.000
|Dolmadı
211,76639
231,44443
210,10070
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|53+0
—
—
—
|53
—
—
—
|367.537
—
—
—
|230,76653
—-
—
—
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
20+0
—
—
|3
20
—
—
|Dolmadı
537.000
—
—
|Dolmadı
230,12334
—
—
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|80+0
—
—
—
|80
—
—
—
|370.116
—
—
—
|229,87821
—-
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|17+0
15+0
5+0
5+0
|9
15
—
-
|Dolmadı
540.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
229,66309
Dolmadı
Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
5+0
5+0
|—
10
2
2
|Dolmadı
557.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
227,35195
Dolmadı
Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
15+0
—
—
|—
15
—
—
|Dolmadı
559.000
—
—
|Dolmadı
227,02346
—
—
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|379.848
—
—
—
|225,27159
—-
—
—
|Atılım Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|49+0
41+0
—
—
|7
41
—
—
|Dolmadı
620.000
—
—
|Dolmadı
219,78286
—
—
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|50+0
—
—
—
|18
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|38+0
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
—
—
|1
7
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|29+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|9
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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