Henrik Rydström: Kazanmayı isterdik ama olmadı

İsveçli teknik adam, Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Müsabakanın son anlarında beraberlik golünü bulduklarını aktaran Rydström, "Maçta 2-1 geri düştükten sonra beraberliği yakaladık. Bu da bizim için olumlu bir şey. İyi bir hissiyat ve duydu. Bugün kazanmayı isterdik ama beraberlikle sonuçlandı." dedi.