Hep merak edilen yer oldu! Türk emniyet teşkilatının en ünlü basamakları

Hep merak edilen yer oldu! İşte Türk emniyet teşkilatının en ünlü basamaklarının hikayesi

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İstanbul’un Gayrettepe semtinde 1980’li yıllarda ‘Siyasi Şube ve Terör Şube” gibi önemli birimlerin yer aldığı 10 katlı emniyet binasının hemen karşısında boş alanda bir inşaata başlanmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bodrum kat hariç girişle birlikte 4 katlı bir yer olacaktı. Bu binaya o dönem Sansaryan Han’da bulunan ve İkinci Şube olarak bilinen Asayiş Şube Müdürlüğü birimlerine bağlı ekipler yerleşecekti.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TABELASI ASILDI 1984 yılında başlanan inşaatın bitimi birkaç yıl sürdü. Binanın girişi karşı binaya oranla daha yüksekti. Ana kapıdan içeri girmek ve geliş gidişler için 32 basamaklı merdiven yapıldı. Merdivenlerin, dizaynı ve görüntüsüyle yıllarca çok merak edileceği ve Türk emniyetin en ünlü merdivenleri olacağı bilinmiyordu. Cinayet Büro, Gasp Büro, Hırsızlık Büro, Oto Hırsızlık Büro, Ahlak Büro, İnfaz Büro ve Yankesicilik Dolandırıcılık Büro birimleri 1988 yılının sonunda binaya yerleşti. Ve kapı girişine “Asayiş Şube Müdürlüğü” tabelası asıldı.

"EN YÜKSEK TEPE GAYRETTEPE" OLDU O dönem ekipler Asayiş Şube Müdürlüğü ismini pek kullanmıyordu. Hep ‘İkinci şubeden” geliyoruz diyorlardı. Özellikle mafya babalarına, çetelere, katillere, gaspçılara, hırsızlara göz açtırılmadı. O dönemde “En yüksek tepe Gayrettepe” efsanesi doğdu. TÜRK EMNİYET TEŞKİLATIN EN ÜNLÜ MERDİVENLERİ İkinci şubenin merdivenleri de sessiz sedasız giderek ünleniyordu. Çünkü yakalanan tüm suçlular bu merdivenlerden indiriliyor ve çıkarılıyordu. Yapılan haberlerde suçluların indirildiği yer olarak görülen merdivenler izleyenler tarafından çok merak edilmeye başlandı. Artık her polisin hayali o birimde çalışıp merdivenlerden suçlu çıkarmak olmuştu.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM O MERDİVENLERDEN ÇIKTI Bu merdivenlerde sadece azılı suçlular görüntülenmedi. Bazen de ünlülerin ya da magazin figürlerin görüntülendiği yer oldu. Cüneyt Arkın, Hülya Avşar, Ahmet Çakar, Sibel Can, Demet Akalın gibi birçok ünlü isim o merdivenlerden mağdur olarak çıktı ve indi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ FOTOĞRAF ÇEKTİ Yolu Gayrettepe’ye düşen her vatandaşın merak ettiği ve fotoğraf çektirdiği merdivenlere yetkililer de ilgi gösteriyor. Her gelen yabancı heyet, o merdivenlerde hatıra fotoğrafları çektiriyor. Eski İstanbul İl Müdürü Selami Altınok, basın mensuplarıyla yaptığı bir sohbette “Asayiş’in o merdivenlerini merak ederdim. İl müdürü olarak Gayrettepe’ye gittiğimde ilk baktığım yer o merdivenler oldu. Görüntülerde çok büyük görünüyordu” demişti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne geldiği ilk gün ekibiyle o merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.

“DÜNYANIN EN ÜNLÜ MERDİVENLERİDİR” Şubenin Sansaryan Han’dan Gayrettepe’ye taşındığı dönemde Hırsızlık Büro’da görev yapan ve tarihe tanıklık eden emekli polis memuru Osman Parlak “O merdivenler dünyanın en ünlü merdivenleridir. Biz orada çok azılı suçlu çıkarttık indirdik. Dili olsa bakın neler anlatırdı sizlere. Biz Sansaryan Han’daydık. 1989 yılında bu binaya taşındık. Ve o bina merdivenleriyle Türk emniyet teşkilatın sembolü oldu” dedi.