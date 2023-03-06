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Haberler Teknoloji Hepsiburada deprem bölgesi için destek programı hazırladı
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Deprem bölgesinde 10 milyar TL'lik ticaret hacmi yaratacak

Hepsiburada, 11 ilde etkili olan deprem bölgesi için, Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü isimli bir programı hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, bölgede e-ticareti artırmaya yönelik destek ve yatırımların etkisiyle 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlanması hedefleniyor. Program ile 2 yılda bölgeden yapılacak satışların 10 milyar TL’lik hacme ulaştırılması planlanıyor

Hepsiburada deprem bölgesi için destek programı hazırladı
HABERTURK.COM

Hepsiburada, 6 Şubat 2023 ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde, Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü isimli bir programı hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, program KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması, istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsıyor.

Program kapsamında bölgede e-ticaret yapmaya devam eden ve desteklerle e-ticarete adım atmak isteyen toplam 10 bin iş ortağı için sağlanan farklı destekler 2 yıl boyunca farklı ihtiyaçlar çerçevesinde devreye alınacak. Destekler işletme ve esnafın teknolojik ve ticari kapasiteleri, sektörleri, büyüklükleri, işletme yapılarına göre farklı seviyelerde verilecek.

Program ile 2 yılda bölgeden yapılacak satışların 10 milyar TL’lik hacme ulaştırılması hedefliyor.

120 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMI HEDEFLENİYOR

Hepsiburada’nın tedarikçilerden aldığı hizmetlerin bir bölümünü bölgeye kaydırmasının yanı sıra bölgede e-ticareti artırmaya yönelik destek ve yatırımların etkisiyle 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlanması da hedefleniyor.

Hepsiburada ayrıca bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt verecek ve 3 farklı şehirde kurulacak ‘E-ticaret İhtisas Merkezleri’ projesini de hayata geçireceğini duyurdu.

Öte yandan, Hepsiburada'nın 2017’den itibaren yürüttüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında da bölgeden 5 bin girişimci kadına destek vereceği kaydedildi. Bu kapsamda, platform üzerinden satış yapan girişimci kadın ve kadın kooperatifleri içerisinden deprem nedeniyle üretim ve tedarik süreçlerine devam edemeyenlere depolama, paketleme, kargo hizmetleri başta olmak üzere farklı hizmetler ücretsiz sağlanacak.

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