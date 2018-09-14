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Her 100 Almandan 10'unu Türk konfeksiyon sektörü giydiriyor

Türkiye’nin ihracatta ve istihdamda lokomotifi hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 10’luk Pazar payına ulaştığı, ihracatında lider ülke konumundaki Almanya’ya ihracatını daha yukarı taşımak için 2019 yılında Almanya’da Munich Fabric Start Fuarı’na Milli Katılım Organizasyonu yapmaya hazırlanıyor

14.09.2018 - 12:01 | Güncelleme:

 Almanya’nın en önemli tekstil ağırlıklı hazır giyim ve aksesuar sektörel fuarı olan Munich Fabric Start Fuarı’na 4-6 Eylül 2018 tarihlerinde info stand ile katıldıklarını belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türk hazır giyim üreticisi firmaların ürünlerini tanıttıklarını, 2019 yılında Munich Fabric Start Fuarı’na Milli Katılım Organizasyonu yapmayı planladıklarını kaydetti.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2017 yılında yaklaşık 17 milyar dolar ihracatla dünyanın 7. büyük ülkesi olduğunu, Almanya’ya ihracatının ise 3.2 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Sertbaş, “Almanya, en büyük ihraç pazarımız. Almanya’nın ithalatında ise; Çin ve Bangladeş’ten sonra üçüncü büyük tedarikçiyiz. Hedefimiz Almanya pazarındaki konumumuzu güçlendirmek ve kısa vadede 5 milyar dolara, orta vadede ise; 10 milyar dolara ulaşmak Munich Fabric Start Fuarı bu amacımıza destek olacak bir fırsat” şeklinde konuştu.

Munich Fabric Start Fuarı’nın Şubat ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenlendiğine işaret eden Sertbaş, 2018 yılı içinde fuar alanı içinde ilk kez hazır giyim bölümü açıldığını, fuara entegre olarak ayrıca denim firmalarının yer aldığı Bluzone, teknik tekstil ve spesifik ürünlerin sergilendiği Keyhouse bölümlerine yer verildiğini ve fuarın daha zengin bir içeriğe kavuştuğunu dile getirdi.

Şubat ayında düzenlenen Munich Fabric Start Fuarı’na 36 ülkeden 1.010 firma katıldı. Fuarı, 20 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

21 FİRMANIN NUMUNE ÜRÜNLERİ SERGİLENDİ

Munich Fabric Start Fuarı’nda, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi 21 firmanın ürünleri fuar alanında Birliğe ayrılan ortak bir alanda sergilendiğini anlatan EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, “Fuar idaresi tarafından bize verilen alanda Ege’li hazırgiyim ve konfeksiyon üreticilerimizin üretim kabiliyetlerini, ürünlerindeki kalite ve tasarım anlayışını sunma imkanı elde ettik. Almanya pazarı güçlü olduğumuz ve beklentilerini bildiğimiz bir pazar. Bilmediğimiz pazarlarda da tabii ki yer almaya çalışacağız, ancak güçlü olduğumuz pazarlarda daha da güçlenmenin doğru olduğuna inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

 

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