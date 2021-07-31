TDK sözlüğüne göre her biri kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre her biri yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE HER BİRİ NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "her biri" ayrı yazılıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan "herbiri" şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde zamir kategorisinde yer alan her biri sözcüğünün anlamı ise şu:

Ayrı ayrı hepsi:

"Şu dünyada her birimiz alnımızın teriyle ekmeğimizi çıkarmak zorundayız." - Halikarnas Balıkçısı