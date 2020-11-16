Her gün saatlerce aynı yere bakıyordu! Sırrı çözüldü 0:00 / 0:00

İHA

İzmit’in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi’ne her gün gelerek mazgallara bakan köpek, hem vatandaşların hem de esnafın ilgi odağı oldu.

İHA'nın haberine göre her gün akşam saatlerine yakın caddeye gelen köpek tüm mazgalları gözleyerek, dakikalarca kıpırdamadan mazgalların içine bakıyor.

Şaşkınlık içinde köpeği izleyen esnaf ve vatandaşlar ise köpekle birlikte mazgala bakmayı da ihmal etmiyor.

Pandemi sürecinin başından beri aynı yerde bekleyen ve sosyal medyada fenomen olan köpeğin sırrını ise esnaf çözdü.

Esnaflar, köpeğin daha önce mazgalların içerisinden çıkan bir fareyi kovalayarak yakalaması nedeniyle fare bulma ümidiyle beklediğini iddia etti.

FAREYİ KOVALADIĞI İÇİN DEVAMLI MAZGALLARA BAKIYOR

Köpeğin bir travma geçirmediğini yağmur nedeniyle rögarlardan çıkan fareleri kovalaması sonucu mazgal başında beklemeyi alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Fethiye Caddesi esnaflarından Taner Savder, “Biz burada esnafız. Bundan 20-25 gün önce aşırı yağmur yağmıştı. Rögarlardan gelen sudan dolayı fareler ortaya çıktı. Fareleri kovalayınca otomatikman hayvanda bir his oluştu. Acaba tekrar fare mi çıkacak diye. Travma gibi bir şey yok. Fareden dolayı tamamen. Fareyi kovaladığı için devamlı mazgalları geze geze bakıyor. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz köpekte. Çok seviyoruz ve besliyoruz burada esnaf olarak. Ünlü oldu herkes gelip çekmeye başladı. Yavrusunu düşürdü gibi bir şey yok. Buradan herkese söyleyelim” dedi.

KÖPEĞİN ADI MAZGAL OLARAK KALDI

Köpeğin davranışları nedeniyle adının mazgal olarak dillendirildiğini söyleyen Mehmet Barlas adlı vatandaş ise, “Bu köpekte huy oldu. Korona zamanından beri çeşmenin oradan başladı yavaş yavaş başa kadar gidiyor. Fare bulacak diye arıyor. Gerçekten esnaf da seviyor. Biz de seviyoruz. Fethiye Caddesi'nin gülü oldu. İzmit’te 1 aydır popüler. Daha önce bir ismi yoktu şu an ismi 'Mazgal' olarak kaldı” diye konuştu.