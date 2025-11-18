Her hafta bir kaza! Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da Polatlı'da bulunan bir kavşakta hemen hemen her hafta bir kaza yaşanıyor. Çevredeki esnaf çok daha vahim sonuçlar yaşanmadan artık bir önlem alınmasını istiyor.

Habertürk Giriş: 18.11.2025 - 22:12 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:12 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL