Her hafta bir kaza!
Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da Polatlı'da bulunan bir kavşakta hemen hemen her hafta bir kaza yaşanıyor. Çevredeki esnaf çok daha vahim sonuçlar yaşanmadan artık bir önlem alınmasını istiyor.
Giriş: 18.11.2025 - 22:12 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:12
