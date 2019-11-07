Dün İstanbul Fatih'te evlerinde cansız bedenleri bulunan dört kardeşin, ön otopside siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıkmıştı. Kardeşlerden Oya Yetişkin'in diğer kardeşlerden daha sonra öldüğü belirlenmiş, bu sebepten de Yetişkin'in önce kardeşlerine siyanürlü meyve suyu verdiği, daha sonra da kendisinin içtiği iddia edilmişti.

Mayıs ayında ise İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mahmut Can Kalkan, anne ve babasına siyanürlü su içirerek, onların ölümüne sebep olmuştu. Siyanürlü ölümlerin peş peşe gelmesinin ardından akıllara 'siyanür nedir, siyanürün etkileri nelerdir, siyanür ölümcül müdür, siyanürü herkes alabilir mi?' soruları geldi.

İnsanları ölüme götüren bu madde ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurşen Başaran, yüksek dozda alınan siyanürün kişileri ölüme götüreceğini belirterek, bu kimyasal bileşiğin doğada kayısı, badem ve kiraz çekirdeğinde de bulunduğunu, bu nedenle bu besinlerin tüketilmesine bağlı olarak da zehirlenmelerin meydana geldiğini söyledi.

"SİYANÜR KOLAYLIKLA BULUNABİLİR"

Prof. Dr. Başaran, "Siyanür, kimyasal bir bileşiktir. Doğada normal alarak kayısı, badem ve kiraz çekirdeğinde de bulunur ama esas olarak kimya endüstrisinde, madencilikte kullanılan bir kimyasal maddedir. Altın ve gümüş madenciliğinde, plastik ve kauçuk üretiminde de çok fazla kullanılır. Hidrosiyanik asit adı verilen siyanür daha uçucudur ve acı badem kokusuna sahiptir. Eğer ortamda hidrosiyanik varsa acı badem kokusu nedeniyle rahatlıkla anlaşılır. Endüstride kullanıldığından siyanür kolaylıkla bulunabilir. Kimyasal madde satan yerlerde, mücevheratçılarda da bulunabilir" açıklamasında bulundu.

SİYANÜR, DOKULARI OKSİJENSİZ BIRAKIYOR

Siyanür öldürür mü? sorusuna "Doza bağlı olarak cevap değişir" yanıtını veren Prof. Dr. Başaran, "Siyanür oldukça toksik bir maddedir, kişi yüksek miktarda siyanür alırsa bu durum ölümle sonuçlanır. Siyanür, kandaki methemoglobini bağlıyor. Bağlayınca dokulara yeterince oksijen gidemiyor. Dokular oksijensiz kalıyor. Vücudumuzdaki oksijeni bile kanda taşıyamadığı için ölüm meydana geliyor" dedi.

BADEM, KİRAZ VE KAYISI ÇEKİRDEĞİ DE ZEHİRLEYEBİLİR

Prof. Dr. Nurşen Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyanürden zehirlenenlerde dokulara oksijen gidemediğinden kişide çok parlak bir cilt meydana gelir. Kişi oksijensiz kalır, soluk alamaz. Özellikle intihar etmek için yüksek miktarda siyanür alındıysa çok kısa sürede ölüm sözkonusu olur. Bu kişilerde bilinç kaybı, santral sinir sistemi depresyonu, birtakım solunum sistemi bozuklukları meydana gelir, nabız daha hızlıdır.

Halk arasında da düşük dozlarda siyanür zehirlenmesi söz konusu olabiliyor. Badem çekirdeği, kiraz ve kayısı çekirdeğinden kaynaklı zehirlenmeleri görüyoruz ama burdaki miktar düşük olduğu için ölümcül olmayabiliyor" diye konuştu.

SANİYELER İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR

Adli Bilimler Enstitüsü Adli Toksikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sultan Mehtap Büyüker ise, "Siyanürün temini kolaydır. İnternet ortamından kolaylıkla, özellikle de denetimsiz sitelerden alınabiliyor. Katı olarak da sıvı olarak da satılıyor ve küçük dozlarda bile ölüm meydana gelebiliyor. Kısa sürede zehirlenme gelişir. Siyanürde, deriyle temasla da zehirlenme gelişebilir. Ağızdan alımlarda genelde 100 mg'a ölümcül doz diyoruz. Başta belirtiler bulantı, kusma, kaslarda güçsüzlük şeklinde ortaya çıkıyor. İlerleyen dakikalarda hızla kendi spesifik toksisitesini gösteriyor; kardiyovasküler sistemi etkiliyor, nöbetler gelişebiliyor. Yüksek dozda alındıysa da saniyeler içerisinde belirtiler başlayıp ölüm gerçekleşebiliyor. Dozuyla ve kişinin biyolojik yapısıyla alakalıdır" dedi.