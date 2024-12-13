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        Haberler Yemek Yapma Her katında ayrı lezzet! Akşam ne yapsam diye düşünenler için: Beşamel sos, kıyma ve kaşarın lezzetli birleşimi lazanya!

        Her katında ayrı lezzet! Beşamel sos, kıyma ve kaşarın lezzetli birleşimi lazanya!

        Lazanya, İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Kat kat dizilen makarna yaprakları, enfes soslarla birleşerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Eğer siz de evinizde bu lezzeti denemek istiyorsanız, işte tam kıvamında bir lazanya tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 17:15 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:15
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        İtalyan mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan lazanya, kat kat dizilen makarna yaprakları ve zengin soslarıyla hem göze hem de damağa hitap ediyor. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarifle, sofranızda adeta bir İtalyan esintisi yaratabilirsiniz. İşte detaylar!

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        MALZEMELER

        12 adet lazanya yaprağı

        400 gr kıyma

        1 adet kuru soğan

        2 diş sarımsak

        2 adet domates (rendelenmiş)

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 çay bardağı su

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        Tuz, karabiber, kekik

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        BEŞAMEL SOS İÇİN

        2 yemek kaşığı tereyağı

        2 yemek kaşığı un

        2 su bardağı süt

        Tuz, muskat rendesi

        ÜZERİ İÇİN

        200 gr rendelenmiş kaşar peyniri

        4

        HAZIRLIK: KIYMALI HARÇ

        Sıvı yağı bir tavada ısıtın, ince doğranmış soğanları ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyip güzelce kavurun.

        Domates salçasını, rendelenmiş domatesleri, baharatları ve suyu ekleyerek kısık ateşte 10 dakika pişirin.

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        BEŞAMEL SOS HAZIRLIĞI

        Tereyağını bir sos tenceresinde eritin, üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından sütü azar azar ekleyerek topaklanmayı önleyin. Tuz ve muskat rendesiyle tatlandırıp koyulaşana kadar karıştırın.

        6

        LAZANYAYI HAZIRLAYIN

        Fırın kabını yağlayın. Tabana biraz beşamel sos sürün ve üzerine lazanya yapraklarını dizin. Sırasıyla kıymalı harç, beşamel sos ve lazanya yaprakları şeklinde katmanlar oluşturun. En üst kata beşamel sos sürdükten sonra bolca rendelenmiş kaşar serpin.

        7

        PİŞİRME

        Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin.

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        SERVİS

        Fırından çıkan lazanyayı 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin. Yanına bir salata ekleyerek lezzet şölenini tamamlayabilirsiniz!

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        PÜF NOKTASI!

        Lazanya yapraklarını önceden haşlamanıza gerek yok! Sosların sıvı miktarını dengeli ayarlarsanız lazanya yaprakları pişerken yumuşacık olacaktır. Afiyet olsun!

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