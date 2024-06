Her lokması ayrı bir şifa deposu: Bağışıklık sisteminden kan basıncını düzenlemeye kadar kavunun 7 faydası!

7. CİLT ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLER SAĞLAYABİLİR

Cilt hücreleri, cilde hacmiyle şeklini veren kolajen ve elastin dengesini düzenlemek için C vitaminine ihtiyaç duyar. Bolca C vitamini içeren kavun ise sağlıklı cilt oluşturmaya yardımcı olabilir.

